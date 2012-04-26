〔中国债市动态〕现券延续平淡走势,小长假将至观望气氛趋浓

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海4月26日电---中国银行间债市周四早盘现券延续平淡走势,五一小长假将至,市场观望气氛趋浓,加之政策面和经济基本面都无明显变化,现券涨跌均缺乏推动力.
交易员并认为,短期内债市更多受资金面以及股市表现的影响,但暂时不具备突破性走势的条件.
"和昨天差不多,抛盘少了,今天国库现金(定存中标)利率下来了,大家淡定了一些,"上海一外资银行交易员称.
财政部周四招标的六个月期国库现金定存中标利率出现回落.整体存款压力缓解,令需求相应减少.但5.60%的利率仍属相对高位,显示部分存款短缺的金融机构,仍情愿以高于市场资金成本的价格吸收存款.[ID:nSB1508954]
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘变动不大,资金面总体保持平稳.受月末考核及跨节备付资金需求因素影响,指标品种七天回购利率小涨近6个基点(bp),但隔夜品种则微跌逾2个bp.[CN/CN]
剩余期限约为9.57年的国债110024券最新双边报价CN110024=CFXM为3.54%/3.5250%,上日尾盘报3.55%/3.52%.(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。