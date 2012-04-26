〔中国债市动态〕现券延续平淡走势,小长假将至观望气氛趋浓

路透上海4月26日电---中国银行间债市周四早盘现券延续平淡走势,五一小长假将至,市场观望气氛趋浓,加之政策面和经济基本面都无明显变化,现券涨跌均缺乏推动力.

交易员并认为,短期内债市更多受资金面以及股市表现的影响,但暂时不具备突破性走势的条件.

"和昨天差不多,抛盘少了,今天国库现金(定存中标)利率下来了,大家淡定了一些,"上海一外资银行交易员称.

财政部周四招标的六个月期国库现金定存中标利率出现回落.整体存款压力缓解,令需求相应减少.但5.60%的利率仍属相对高位,显示部分存款短缺的金融机构,仍情愿以高于市场资金成本的价格吸收存款.[ID:nSB1508954]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘变动不大,资金面总体保持平稳.受月末考核及跨节备付资金需求因素影响,指标品种七天回购利率小涨近6个基点(bp),但隔夜品种则微跌逾2个bp.[CN/CN]

剩余期限约为9.57年的国债110024券最新双边报价CN110024=CFXM为3.54%/3.5250%,上日尾盘报3.55%/3.52%.(完)