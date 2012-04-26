〔新债招标〕中国国开行五年定存浮息债利差符合预期,近二级市场水平(更新版)

(新增交易员评论和更多细节)

* 国开行五年期浮息债利差78bp,基本符合预期

* 机构介入热情不低,认购倍数2.34倍

* 浮息债相对投资价值减弱,中标利差与市场水平相当

路透上海4月26日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四招标的五年期定存基准浮息债结果基本符合预期.虽然2.34倍的投标倍数显示机构的投资热情不低,但是受制于二级市场上浮息和固息金融债利差已较窄,最终中标结果仍落在市场水平附近.

业内人士透露,国开行上午招标的五年期浮息债(一年定存基准),中标利差78个基点(bp),接近于76bp的预测均值.

交易员指出,通常浮息债以"绝对收益高"及"久期短"的特点,受到市场欢迎.但是鉴于目前二级市场上浮息收益率仅高出固息债收益率约20个基点(bp),机构并不愿见到利差继续收窄,从而影响其整体收益,因此投标利率都集中在二级市场水平.

"浮息和固息的利差已经很窄了,机构的预期很一致,不愿意再向下投了,(浮息债利差)再低,他们就不愿意拿了."北京一券商交易员称.

中债登银行间一年定存基准浮息政策性金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,五年期最新利差为75.64bp.

剩余期限约5年的国开行一年定存基准浮息金融债100211券最新双边报价tCN100211=CFXM为4.3000%/4.2800%,对应的利差为80bp.而剩余期限约4.92年的国开行固息金融债120214券CN120214=CFXS最新成交收益率为4.0609%.

本次招标新债为国开行今年第23期金融债.具体条款如下:

第23期

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发行总量 不超过200亿元

期限/计息方式 五年/浮息(一年定存基准)

招标时间 4月26日10:00-11:00

招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式

缴款日 5月3日

起息日 5月3日

分销期 4月27日-5月3日

上市日 5月9日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)