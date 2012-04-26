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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 12:20 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:交投迟滞,仅兑台币有较大走势

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IFR 4月26日电--美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲早盘全线微幅走软,因为美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克隔夜论调温和,以及人民币兑美元中间价远强于预期.

下行走势仍然步履谨慎,不过美元兑台币过去一个月持续迟滞后,终于在出口商及保险公司(美元)卖盘的带动下跌穿29.40.

其他货币方面则延续近期的迟滞审慎交投活动.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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