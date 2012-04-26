《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:交投迟滞,仅兑台币有较大走势

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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IFR 4月26日电--美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲早盘全线微幅走软,因为美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克隔夜论调温和,以及人民币兑美元中间价远强于预期.
下行走势仍然步履谨慎,不过美元兑台币过去一个月持续迟滞后,终于在出口商及保险公司(美元)卖盘的带动下跌穿29.40.
其他货币方面则延续近期的迟滞审慎交投活动.(完)
--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。