《中国公开市场分析》五周累计净投放2,720亿元,降准仍可期但时点或后移

* 两个月来央行首次主动停止91天期正回购操作

* 本周净投放640亿元,连续五周累计2,720亿元

* 财政存款上缴及假期将至,央行持续"放水"以稳资金面

* 逆回购虽有望成为常规工具,但降准仍可期

路透上海4月26日电---中国央行公开市场继周二28天正回购规模大减后,今日又取消了两个月来一直进行的91天期操作,本周净投放规模增至640亿元人民币,五周累计达2,720亿元.显示央行在财政存款上缴高峰期间,以及五一小长假将至的情况下,稳定市场资金面态度明确.

分析师并称,财政存款缴存因素料在5月继续影响市场,从长期看,外汇占款已有趋势性下降,加之二季度后公开市场到期资金规模偏低,因此市场对央行未来再下调存款准备金率仍有预期,只是时点料后移.

在2月下旬因资金紧张央行暂停一周公开市场操作后,一直进行的91天期正回购今日暂停.央行周二进行的90亿元28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%.

对于本周公开市场正回购一减一停,上海一券商分析师认为,这应该是央行为应对4-5月财政存款上缴,以及五一小长假将至可能引发资金趋紧而为之.

"这说明央行还是希望资金的一种相对平衡.极度宽松不想看到,但(应该)也不想回购利率飞涨."该分析师表示.

进入4月以来,银行间市场七天期回购CHICNY7D=CFXS加权利率基本在3.50%-4.00%区间震荡.整体水平较上月同期有所走升.

至于自年初以来一直停发行央票,市场多预计短期内重启的希望不大.因通过回购已可以行使调节流动性功能,且担忧一年央票若重启,需求过大或导致"被动"回笼.

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%;二级市场上,剩余期限约一年的央票1001037券最新成交tCN1001037=CFXS在3.20%,较一级市场低近30个基点(bp).

**降准仍可期,但时点或后移**

虽然前期央行透出可能更多借助逆回购来熨平短期资金面波动的意图,但市场对存款准备金率可能再下调的预期仍未消减.只是今年以来央行的谨慎操作,业内人士预计这个政策出台时点或后移.

"逆回购只是平滑短期资金波动,...从长期看,(新增)外汇占款情况也不是特别理想,而且6月以后公开市场到期资金就明显显减少了,我觉得降准还是应该有的."上述上海券商分析师认为.

根据目前操作结果计算,5-7月公开市场到期资金量分别为2,360亿元、990亿元和710亿元.8-9月到期资金则仅逾百亿元.今年以来,央行仅在春节期间,公开进行了总额逾3,500亿元的逆回购,向市场提供流动性.

中国人民银行相关负责人此前表示,将通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.另外,下一步将灵活调节银行体系流动性.综合考虑外汇占款流入、市场资金需求变动、短期特殊因素平滑等情况,合理采取有针对性的流动性管理操作.[ID:nSB1497708]

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 90

(周四) --

央票到期 30

正回购到期 700

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净投放 640 (完)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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