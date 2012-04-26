美国寻求进入中俄市场便捷化--美国贸易代表

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡4月26日电---美国贸易代表柯克(Ron Kirk)周四称，奥巴马政府希望中国进一步开放市场，同时还致力于取消美国法律对俄罗斯的限制，以帮助本国企业在俄罗斯展开竞争。
他表示，奥巴马政府正在寻求解除《杰克逊-瓦尼克修正案》(Jackson-Vanik amendment)对俄罗斯的限制，以便让美国企业像世界贸易组织(WTO)其他成员国一样，在该国市场公平竞争。
《杰克逊-瓦尼克修正案》对美国与限制移民和其他人权的"非市场经济"经济体之间的贸易设置了限制。
柯克在新加坡向商界高管发表讲话时称："我们坚信，中国如果拿出过去十年进入其他国家市场的干劲，努力放开中国市场，将可以为全球繁荣做出更大的贡献。"
谈及美国正在推动的泛太平洋地区伙伴关系(TPP)协议，柯克呼吁各国政府"做出必要的艰难选择，以实现我们的宏伟目标"。
TPP协议谈判目前包括九个国家，分别为美国、澳大利亚、新西兰、智力、秘鲁、新加坡、马来西亚、越南和文莱，目标是在年底达成协议。(完)
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。