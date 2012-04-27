〔中国汇市〕人民币汇价小跌,仍明显脱离续创新高的中间价

* 人民币兑美元早盘震荡向下

* 中间价连续两个交易日创汇改来新高

* 美国财长盖特纳再度敦促人民币升值

* 客盘需求保持强劲,令美元走势坚挺

路透上海4月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘震荡向下.中间价连续两个交易日创汇改来新高,但客盘美元需求保持强劲,压制人民币表现,交易区间继续显着脱离中间价.预计短期内,市场仍将维持盘整之势.

美国财长盖特纳再度敦促人民币需要进一步升值,且近期海外美元疲软,共同触发中间价走升.但上海一银行交易员指出,央行存在人民币升值的意向,唯市场上美元需求较强劲.且6.30元是个比较均衡的位置,虽然中间价高开,但客盘购汇及部分自营盘还是令美元走势坚挺.

针对近期即期汇价脱离中间价,并与前一交易日收盘价之间表现出更强的连贯性.他表示,"(6.)30已经是一个比较均衡的汇率.中间价开得低,但是市场行为自然而然的就把汇价买到一个比较平衡的位置."

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报6.2787元,续创汇改来新高,上日为6.2829元;北京时间11:42,人民币兑美元即期报6.3072元,上日收盘价为6.3060元,交易区间为6.3025-6.3077元.

上述交易员并预计,短期内中间价维持低位的可能性较大,但即期汇价落在6.29-6.31这个区间还是比较稳固的.人民币政治上虽有一定的升值压力,但考虑国际收支趋于平衡的现状,升值幅度预计会降低,全年升幅约1-2%.

今年一季度经常项目顺差收窄至247亿美元,同比下降14%;其和当季国内生产总值(GDP)之比为1.4%,较去年全年下降1.4个百分点.资本和金融项目恢复顺差499亿美元,同比下降56%.[ID:nSB1514010]

美国财长盖特纳称中国货币需要进一步升值.人民币进一步走强,价值更多由市场决定将有助于巩固中国金融改革的目标.[ID:nSB1514524]

北京时间11:42,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3070/00元,上日尾盘报6.3030元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3470/50,上日尾盘为6.3460元.

东京汇市欧元周五在亚洲交易时段受到打压,因此前标准普尔将西班牙信用评级调降两个级距.而日圆走向则取决于日本央行今日稍晚可能公布的政策宽松规模.[FRX/CN]

中国央行于2012年4月16日起扩大银行间即期外汇市场人民币/美元交易限幅至1%;随后又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.(完)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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