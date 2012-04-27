《SAFT专栏》债市投资:盱衡形势下的无奈选择

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 田建华/蔡美珍

路透4月26日电---债市投资人,你知道吗,你和美联储一样被困住了.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三表示,将维持利率不变至少至2014年末,但是未就可能的另一轮量化宽松表露心迹.美联储再次强调"全球金融市场紧张"带来的"重大下行风险",承认欧元区问题带来影响,语气较前次的声明更为尖锐.

尽管美联储隐然承诺将提供安全网,但激进地投入股市看来仍是有勇无谋,因复苏并非一帆风顺,且受欧洲牵累的风险仍挥之不去.投资选项就剩下不那么讨喜的政府公债了,目前30年期公债进入牛市并且收益率(殖利率)在低位,虽然美联储最终上调利率或者跟在通胀率曲线后面行动之时,30年期公债可能录得大亏,但这样的可能性相当渺茫.

"联储不能再像往常般对通胀采取预防措施."DoubleLine Capital的Jeffrey Gundlach在美联储公布声明之前的一场投资顾问会议上说道.

"只要我们处于这个债务乱局当中,公债收益率将持续维持于低档.自1980年代末期以来,就业机会就越来越少.你是否也觉得这可能与我们参与其中的债务实验有关呢?"

十年期美债US10YT=RR收益率当前在2%左右,受就业和经济数据表现令人失望影响而从3月的2.4%下滑.不能排除公债价格进一步上涨的可能性,甚至可能性不小,但是风险/回报比很难令人感兴趣.

近期购买公债就像是靠单边肺叶过活,这可不怎么好玩,你知道不会永远这样下去,但当下却比其它选项好上太多.坦白地讲,这实在索然无味,因为你可能获得的多数收益只有在相对基础上才会看起来不错.这个策略也不可能永久有效,到了某一时点,美国将会脱离日本的轨道,这一时刻到来时,债券将产生巨额亏损.而股市方面,至少从理论上来看股市有更大的上涨空间,然而一旦经济再度遭遇乱流,伴随而来的可能是极高的波动性.

**阻力或助力?**

情况很可能是,美联储所面临的问题,根本不是它手上工具能够处理的.降息或是维持超低利率的成功关键,在于要有人愿意贷款并且消费.

周三公布的耐久财(耐用品)数据极为低迷,令人难以乐观,数据指向未来几个月制造业成长放缓,而且资本投资料显疲软.抵押贷款申请也下滑,无视于利率再创纪录低点,贷款申请已远低于年初高位.

上周多家大型地区性银行公布的财报中,贷款需求平淡,可再融资的抵押贷款日渐减少,企业客户对投资及扩编人员的兴趣不高.你大可用非常低的利率提供贷款,但除非借钱的人对未来、需求、资产价格有信心,否则也是没什么用.

那些有可能借钱的人,对房价没有信心.他们对需求也没信心,特别是从政府支出可能缩水的方向来看.

在贷款需求疲软之下,存款的价值下滑,这个概念在美国没有得到什么注意.

"存款融资,目前这种融资的价值,大概是我们职业生涯以来最低的,"Fifth Third Bancorp的首席信用官Bruce Lee表示.Fifth Third Bancorp资产值在美国银行界排名第23大.

这段话反映了美国经济的现实,它的意义大概不下于美联储周三的说法.美国正处于一个资产负债表缩水型的衰退,它的特色是偿债及倒债,而不是增加更多贷款.这个事实真切地限制了美联储政策所能产生的影响.

这也就是说,至少还有一段时间,美联储将动弹不得,而债券投资人也跟着进退两难.尽管联邦公开市场委员会(FOMC)成员的预估持续存在不小的落差,但重点是FOMC有一股强烈共识,在贝南克的带头之下,承诺在2014年底前不会升息.

问题在于外界预期美联储会挑起重担,而实际这份工作应该是由国家立法及行政部门完成.随着今年年底加税及减支措施开始上路,我们正一步步走向"财政悬崖",可以预期美联储会坚守阵地,利率会维持在目前水准,而债券呢?尽管卖相难看,还是会再一次表现超越股市.(完)