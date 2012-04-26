〔中国货币市场〕回购利率总体平稳,机构月末及备付需求等资金基本到位(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海4月26日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘变动不大,资金面总体保持平稳.受月末考核及跨节备付资金需求因素影响,指标品种七天回购利率小涨近6个基点(bp),但隔夜品种则微跌逾2个bp.

"到了这个时候,该准备的都差不多了吧,资金不是很紧."上海一位城商行交易员说.

不过显得比较突兀的是上证所债券回购隔夜利率飙涨一度超过了800个bp.对此,上述交易员表示,这是因为交易所回购隔夜品种虽然名义上的期限是一天,但因为结算制度等因素,今日借款的实际还款时间要到"五一"小长假之后,所以利率比较高.

中国财政部稍早招标的六个月期国库现金定存中标利率5.60%,较今年前两期招标结果明显回落.

交易员称,这表明机构对国库存款的需求有所降低,但考虑到监管层对银行有存款比考核红线,以及媒体报导4月份存款可能流失较多,因此,比较合理的推测可能是贷款的投放也出现了明显萎缩,但这还需要数据的进一步证实.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:13 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4485 3.4719 -2.34 3,350.26

七天CN7DRP=CFXS 3.9856 3.9271 +5.85 619.54

14天CN14DRP=CFXS 4.0475 4.0006 +4.69 152.01

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4527 3.4750 -2.23 1,385.91

七天CHICNY7D=CFXS 3.9988 3.9316 +6.72 78.00

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 9.2000 3.2500 +595.00 387.54

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.0200 3.4000 -38.00 163.95

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.3000 3.5350 -23.50 9.68

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.4560 3.4700 -1.40 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.0200 3.9100 +11.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.0400 4.0000 +4.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.4358 3.4658 -3.00 --

七天SHICNYSWD= 3.9708 3.9133 +5.75 --

三个月SHICNY3MD= 4.7165 4.7240 -0.75 --

===============================================================================(完)

--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进/林高丽

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