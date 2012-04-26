〔中国评等〕穆迪称中国主权评级展望正面,但需改革以维持增长(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增细节)
路透北京4月26日电---美国穆迪投资服务公司周四公布报告称,中国主权评级展望依然正面,受中期成长前景看好,以及政府债务表现强劲支撑.
穆迪在报告中未变动中国Aa3的本币和外币债券评级,但是表示中央政府必须对地方政府财政保持严格的控制,并进行金融体系改革,来确保这个十年剩余时间内经济快速和稳定成长.
穆迪在连同该报告一同发布的声明中称,"经济快速成长,辅之赤字和中央政府债务在低位,为控制地方政府财政或银行体系可能出现的风险赢得足够的财政操作空间."
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。