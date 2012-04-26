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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 12:54 BJT

〔中国评等〕穆迪称中国主权评级展望正面,但需改革以维持增长(更新版)

(新增细节)

路透北京4月26日电---美国穆迪投资服务公司周四公布报告称,中国主权评级展望依然正面,受中期成长前景看好,以及政府债务表现强劲支撑.

穆迪在报告中未变动中国Aa3的本币和外币债券评级,但是表示中央政府必须对地方政府财政保持严格的控制,并进行金融体系改革,来确保这个十年剩余时间内经济快速和稳定成长.

穆迪在连同该报告一同发布的声明中称,"经济快速成长,辅之赤字和中央政府债务在低位,为控制地方政府财政或银行体系可能出现的风险赢得足够的财政操作空间."

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