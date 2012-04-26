〔中国评等〕穆迪称中国主权评级展望正面,但需改革以维持增长(更新版)

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路透北京4月26日电---美国穆迪投资服务公司周四公布报告称,中国主权评级展望依然正面,受中期成长前景看好,以及政府债务表现强劲支撑.

穆迪在报告中未变动中国Aa3的本币和外币债券评级,但是表示中央政府必须对地方政府财政保持严格的控制,并进行金融体系改革,来确保这个十年剩余时间内经济快速和稳定成长.