〔中国钢铁〕4月中旬粗钢日产量自高点回落,旬环比降1.3%--钢协

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京4月26日电---中国钢铁工业协会旬报称,4月中旬全国粗钢日均产量200.52万吨,旬环比下降1.26%.
中联钢(www.custeel.com)援引中钢协统计,4月中旬重点企业粗钢日均产量161.71万吨,旬环比下降2.54%.
中钢协此前称,4月上旬中国粗钢日产量达到创纪录的203.08万吨,旬环比增加7.4%.
以下是今年年初至今的中钢协预估的全国粗钢旬日产量的列表(单位为万吨):
时间 日产量 旬环比(%)
4月 11-20 200.5 -1.3
4月 1-10 203.1 +7.4
3月 21-31 189.0 -1.5
3月 11-20 191.9 +1.1
3月 1-10 189.8 +13
2月 21-29 167.9 -1.2
2月 11-20 169.9 +0.2
2月 1-10 169.6 +1.3
1月 21-31 167.3 +0.2
1月 11-20 166.9 -1.3
1月 1-10 169.1 +3.9(完)
--发稿 李文科; 审校 丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。