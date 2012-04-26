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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 15:57 BJT

〔中国钢铁〕4月中旬粗钢日产量自高点回落,旬环比降1.3%--钢协

路透北京4月26日电---中国钢铁工业协会旬报称,4月中旬全国粗钢日均产量200.52万吨,旬环比下降1.26%.

中联钢(www.custeel.com)援引中钢协统计,4月中旬重点企业粗钢日均产量161.71万吨,旬环比下降2.54%.

中钢协此前称,4月上旬中国粗钢日产量达到创纪录的203.08万吨,旬环比增加7.4%.

以下是今年年初至今的中钢协预估的全国粗钢旬日产量的列表(单位为万吨):

时间 日产量 旬环比(%)

4月 11-20 200.5 -1.3

4月 1-10 203.1 +7.4

3月 21-31 189.0 -1.5

3月 11-20 191.9 +1.1

3月 1-10 189.8 +13

2月 21-29 167.9 -1.2

2月 11-20 169.9 +0.2

2月 1-10 169.6 +1.3

1月 21-31 167.3 +0.2

1月 11-20 166.9 -1.3

1月 1-10 169.1 +3.9(完)

--发稿 李文科; 审校 丁淑琴

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