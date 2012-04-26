《市场热谈》雀巢辉瑞交易或需剥离资产过审批关,达能等群雄谋分杯羹

路透伦敦4月25日电---瑞士雀巢NESN.VX以118.5亿美元收购辉瑞(PFE.N)婴儿食品业务尚待监管部门批准,其可能要进行一系列处置以满足反垄断要求,同业竞争对手也在关注着其中蕴含的机会.

一些分析师和银行业消息人士称,在本周稍早宣布该交易后,达能(DANO.PA)、美赞臣(Mead Johnson Nutrition)(MJN.N)和亨氏HNZ.N也纷纷要竞购雀巢可能出售的婴儿奶粉业务.雀巢或出售此业务以克服反垄断障碍.

分析师估计,在或将耗时12个月的审批过程中,作为全球最大的食品集团和婴儿奶粉生产商,雀巢可能必须将收购的辉瑞业务出售多达30%,其中包括拉美、中东和亚洲业务.

雀巢本周稍早高价收购辉瑞这一快速成长的业务,因看好其85%的新兴市场曝险以及在中国市场的重要地位,但该交易也势将引发反垄断问题.

亨氏以及在这起竞购中失败的达能和美赞臣都会争夺将被出售的辉瑞业务中有价值的部分,这样这两大婴儿奶粉厂商可能从中获得补偿,并给亨氏带来扩张机会.

"最终该交易可能没有输赢,因为其中一些业务对于买家自身来说是非常有价值的,可能价值逾20亿美元,"一位知情银行业消息人士周三表示.

达能未予以置评.也未能联系到另外两家美国公司发表评论.

分析师称,达能和美赞臣或觊觎辉瑞旗下的拉美业务,尽管达能在自己收购中东和澳洲业务时或面临反垄断问题,美赞臣在收购菲律宾、沙特和澳洲业务时也是如此.

亨氏在收购辉瑞旗下业务方面占据有利地位,因为其婴儿配方奶粉业务规模较小,分析师称澳洲和委内瑞拉是其最合理的可能收购目标,因为亨氏在这两个国家已有相当不错的知名度,但其或许还有意收购菲律宾和沙特业务.

"我们估计,可能要向达能、美赞臣和亨氏等意向方出售至多30%的业务,"花旗分析师Robert Dickinson表示.

**市场份额**

在拉美,雀巢加上辉瑞后,在墨西哥、哥伦比亚、委内瑞拉、智利和秘鲁婴儿奶粉市场将占到逾40%份额,而亚太地区方面,在澳洲、泰国和菲律宾的市占率还比这个水平更高.

在中东与非洲,雀巢与辉瑞业务合并后,在沙特、南非以及偏小的阿联酋市场亦将占到超过40%的份额.

野村证券分析师David Hayes对雀巢更加乐观,以雀巢加辉瑞市占率超过50%的大型市场来看,估计雀巢将只需剥离在墨西哥、哥伦比亚、澳洲、南非与菲律宾业务,占辉瑞婴儿食品业务的18.5%.

他估计这些业务能卖到20亿瑞郎(22亿美元)以上,称达能也许有能力买下辉瑞的部分业务.

"我们认为墨西哥和菲律宾的业务会被关注,因为达能目前在这两地的业务都很少."他表示.

这宗雀巢-辉瑞交易的价格是辉瑞婴儿食品业务2012年预估核心获利的19.8倍,但Hayes相信,业务剥离交易的估值倍数将会较低,可能在16倍左右.

墨西哥是全球第四大婴儿奶粉市场,仅次于中国、美国和印尼.雀巢和辉瑞当前在该国市场份额分别为57%及12%.

"我们相信,辉瑞营养品(Pfizer Nutrition)的墨西哥业务将获得达能极大的兴趣,达能在这个市场份额很小,虽然墨西哥是达能最重要的鲜奶与瓶装水市场之一,"美银-美林分析师Robert Waldschmidt说.

雀巢已表示,敲定与辉瑞的交易可能最快六个月完成,但也有可能需要花上一年之久.(完)