《企业看点》--4月26日财务活动报导摘要

路透班加罗尔4月26日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 据Kommersant周三报导,俄罗斯亿万富翁Alisher Usmanov旗下公司Telecominvest执行长Ivan Streshinsky称,Usmanov正就成立一家控股公司的事宜进行谈判,此公司将拥有该富翁所持MegaFon [MGFON.UL]和下一代电信运营商Scartel的股权.[ID:nL6E8FP2O4]

* 金融时报周三援引Altimo首席执行官Alexei Reznikovich的话报导称,该公司希望提高其在移动电话运营商Vimpelcom VIP.N的持股比例.Altimo为俄罗斯亿万富翁Mikhail Fridman的Alfa-Group旗下电信公司.[ID:nL6E8FP4QJ]

* 据Shorouk报周三报导,埃及EFG Hermes (HRHO.CA)完成向Qatari QInvest出售60%股权的谈判.此交易旨在合并这两家中东投行的部分业务.[ID:nL6E8FPDAZ]

* 日本经济新闻报导称,东京电力关联企业高岳制作所6621.T和东光电气(9501.T)将在10月合并业务,成立一控股公司.[ID:nL3E8FPB54]

* 金融时报援引中投公司高层官员消息报导称,全球最大的资产管理公司贝莱德(BLK.N)将携手中国主权财富基金--中投公司[CIC.UL]创建一支中国主题投资基金.资产管理规模可能达到数以十亿计美元.[ID:nSB1512464](完)