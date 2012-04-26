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货币新闻 | 2012年 4月 26日 星期四 13:47 BJT

〔韩国经济〕OECD下调韩国2012年经济增长预估至3.5%,维持2013年预估

路透首尔4月26日电---经济合作暨发展组织(OECD)将韩国今年的经济增长预估从3.8%下调至3.5%,但维持2013年增长4.3%的预估不变,并称一旦经济不确定因素消除,当局应收紧货币政策.

在周四的报告中,OECD将韩国2012年通胀率预估从3.6%调降至3.4%,并维持2013年3.0%的通胀率预估.

"鉴于韩国进入一轮经济增长的第四个年头...一旦目前经济不确定性消除,当局应恢复货币紧缩政策,"OECD表示.

OECD称,较长期而言,尽管人口快速老龄化,决策者需要找到确保经济持续增长,以及提高针对低收入群体的社会支出的方法.(完)

--编译 丁琦;审校 白云

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