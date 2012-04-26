〔韩国经济〕OECD下调韩国2012年经济增长预估至3.5%,维持2013年预估

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透首尔4月26日电---经济合作暨发展组织(OECD)将韩国今年的经济增长预估从3.8%下调至3.5%,但维持2013年增长4.3%的预估不变,并称一旦经济不确定因素消除,当局应收紧货币政策.
在周四的报告中,OECD将韩国2012年通胀率预估从3.6%调降至3.4%,并维持2013年3.0%的通胀率预估.
"鉴于韩国进入一轮经济增长的第四个年头...一旦目前经济不确定性消除,当局应恢复货币紧缩政策,"OECD表示.
OECD称,较长期而言,尽管人口快速老龄化,决策者需要找到确保经济持续增长,以及提高针对低收入群体的社会支出的方法.(完)
--编译 丁琦;审校 白云
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。