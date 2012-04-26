〔东京美债〕公债价格在亚洲盘持稳,此前美联储维持既有立场

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京4月26日电---美国公债价格周四在亚洲市场持稳,昨日美国联邦储备理事会(美联储,FED)未给出急于推出新一轮公债购买计划,以刺激经济的迹象,造成隔夜市场美债下跌.
美联储周三维持货币政策不变,并重申预料将不会最早于2014年底前升息.[ID:nSB1511650]美联储主席贝南克在会后的记者会上表示,他对美联储的政策立场感到满意,不过如有必要,美联储准备采取更多行动扶持美国经济.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。