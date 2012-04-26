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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 14:00 BJT

〔东京美债〕公债价格在亚洲盘持稳,此前美联储维持既有立场

路透东京4月26日电---美国公债价格周四在亚洲市场持稳,昨日美国联邦储备理事会(美联储,FED)未给出急于推出新一轮公债购买计划,以刺激经济的迹象,造成隔夜市场美债下跌.

美联储周三维持货币政策不变,并重申预料将不会最早于2014年底前升息.[ID:nSB1511650]美联储主席贝南克在会后的记者会上表示,他对美联储的政策立场感到满意,不过如有必要,美联储准备采取更多行动扶持美国经济.

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