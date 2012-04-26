新德里机场全球收费最贵

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里4月25日电---印度新德里机场将成为全球收费最贵的机场，因运营方GMR Infrastructure(GMRI.NS)获准提高收费，这可能不利于该机场发展成航空中心的规划。

监管当局批准GMR自5月15日起提高机场收费，但GMR称这还是不足以负担成本。

GMR声明称，该机场起飞国际航班的票价将平均上涨580卢比（10.99美元），国内航班则平均将上涨290卢比。

GMR并称，除了提高使用者发展费外，飞机降落与停泊费用也将上调，这可能使得外国航空公司避开新德里机场。

此举还可能影响印度民众的航空旅行需求，因印度人对价格非常敏感，他们可以选择成本低得多的火车旅行。（完）