新德里机场全球收费最贵

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里4月25日电---印度新德里机场将成为全球收费最贵的机场，因运营方GMR Infrastructure(GMRI.NS)获准提高收费，这可能不利于该机场发展成航空中心的规划。
监管当局批准GMR自5月15日起提高机场收费，但GMR称这还是不足以负担成本。
GMR声明称，该机场起飞国际航班的票价将平均上涨580卢比（10.99美元），国内航班则平均将上涨290卢比。
GMR并称，除了提高使用者发展费外，飞机降落与停泊费用也将上调，这可能使得外国航空公司避开新德里机场。
此举还可能影响印度民众的航空旅行需求，因印度人对价格非常敏感，他们可以选择成本低得多的火车旅行。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。