〔欧股业绩〕德商拜耳第一季获利胜过预期,受农药业务营收强劲提振

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透法兰克福4月26日电---德商拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)第一季获利胜过预期,因农药业务营收强劲抵消了工程塑料业务利润率承受的压力.
拜耳第一季经调整后未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)增长9.4%至24.4亿欧元(32.2亿美元),高于路透调查平均预估的22.3亿欧元.
拜耳周四重申,预计今年经调整后EBITDA将小幅增加,对汇率波动和收购活动进行调整后营收将增加约3%.该公司并补充称对"年内余下时间愈发有信心".(完)
--编译 杜明霞;审校 郑茵
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。