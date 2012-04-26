〔欧股业绩〕德商拜耳第一季获利胜过预期,受农药业务营收强劲提振

路透法兰克福4月26日电---德商拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)第一季获利胜过预期,因农药业务营收强劲抵消了工程塑料业务利润率承受的压力.

拜耳第一季经调整后未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)增长9.4%至24.4亿欧元(32.2亿美元),高于路透调查平均预估的22.3亿欧元.

拜耳周四重申,预计今年经调整后EBITDA将小幅增加,对汇率波动和收购活动进行调整后营收将增加约3%.该公司并补充称对"年内余下时间愈发有信心".(完)