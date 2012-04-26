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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 14:20 BJT

〔澳新汇市〕新西兰元守稳,澳元受贝南克讲话提振持坚

路透惠灵顿/悉尼4月26日电---新西兰元周四守稳,因投资者将新西兰央行的警告抛之脑后.此前,该央行称,若新西兰元仍然如此强劲,将重新考虑其政策.

澳元兑美元AUD=D4持坚于1.0373美元,守住涨幅,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克表示,如果需要,他将毫不犹豫的进一步采取刺激措施支撑美国经济.

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