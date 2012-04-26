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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 14:23 BJT

〔韩国股市〕终止五日连跌微涨,经济前景暗淡削减涨幅

路透首尔4月26日电---韩国股市周四回吐涨幅,收盘小涨,终止五日连跌局面,因围绕美国公司业绩及美国联邦储备理事会(美联储,FED)的乐观情绪受到暗淡经济前景的打击.

韩国综合股价指数.KS11收涨0.1%至1,964.04点.(完)

--编译 李春喜;审校 王丽鑫

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