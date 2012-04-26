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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 14:24 BJT

〔日本股市〕几近收平,投资者等待日本央行会议

路透东京4月26日电---日本股市日经指数周四收盘大致持平,午后多在平盘下方交投,因财报季开局不佳,且日本央行周五会议前的谨慎情绪均打压市场人气.

日经指数.N225微涨0.01%,收报9,561.83点.东证股价指数.TOPX收涨0.1%,报810.10点.(完)

--编译 许娜;审校 沈以文

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