更正:〔欧股业绩〕壳牌第一季获利增长11%,得益于油价上涨

(更正:标题及内文第一段的"第四季",因英文原文有误,应更正为"第一季")

路透伦敦4月26日电---皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)周四公布,第一季获利增长11%,高于分析师预估,因油价及炼厂利润上涨盖过了美国汽油价格下跌的影响.

这家欧洲市值最大的石油公司表示,按当前供应成本(CCS)计的净利为77亿美元.

扣除一次性项目后的净利为72.7亿美元,高于分析师预估的67亿美元.

上季布兰特原油LCOc1均价为每桶118.60美元,一年前为每桶105.43.

CCS净利排除了未实现的存货估值利得或损失,因此可以与美国会计准则下的净利相提并论.(完)