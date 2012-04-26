更正:〔欧股业绩〕壳牌第一季获利增长11%,得益于油价上涨

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(更正:标题及内文第一段的"第四季",因英文原文有误,应更正为"第一季")
路透伦敦4月26日电---皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)周四公布,第一季获利增长11%,高于分析师预估,因油价及炼厂利润上涨盖过了美国汽油价格下跌的影响.
这家欧洲市值最大的石油公司表示,按当前供应成本(CCS)计的净利为77亿美元.
扣除一次性项目后的净利为72.7亿美元,高于分析师预估的67亿美元.
上季布兰特原油LCOc1均价为每桶118.60美元,一年前为每桶105.43.
CCS净利排除了未实现的存货估值利得或损失,因此可以与美国会计准则下的净利相提并论.(完)
--编译 李春喜;审校 张明钧
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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