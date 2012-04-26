〔欧股业绩〕巴克莱第一季获利升22%,因投行营收增长且不良贷款下降

路透伦敦4月26日电---巴克莱(Barclays)(BARC.L)公布第一季获利增长22%,优于市场预期,因旗下投资银行营收强劲反弹且不良贷款下降,抵销了不当保险销售的补偿增加所带来的影响.

这家英国银行周四公布,在截至3月底为止的三个月中,经调整后的税前获利为24.5亿英镑(39.4亿美元),高于上年同期的获利20亿,亦超过分析师平均预估的20亿英镑.

旗下投资银行巴克莱资本为获利的主要来源.该部门第一季营收升至34.6亿英镑,较第四季增长3%,且高于平均预估的33.6亿英镑.

因欧元区债务危机令债券交易收入下滑,拖累巴克莱去年的获利,并促使该公司执行长Bob Diamond延后兑现近一年前定下的13%股东权益报酬率(ROE)目标.(完)