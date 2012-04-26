〔美股业绩〕克莱斯勒第一季录得结盟菲亚特以来最佳季度获利

路透底特律4月25日电---美国汽车制造商克莱斯勒第一季录得2009年破产以来最佳季度获利,受北美营收强劲推动.该公司还确认2012年获利约15亿美元的财测.

克莱斯勒第一季净利4.73亿美元,高于上年同期的1.16亿美元.克莱斯勒现由大股东菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI管理.

克莱斯勒第一季营收为163.5亿美元,较上年同期的131.2亿美元有所改善.

该公司第一季经修正后营业利润为7.4亿美元,上年同期为4.77亿美元.

克莱斯勒还确认其1月公布的财测,即(2012年)实现15亿美元净利,是2011年净利1.83亿美元的八倍.

克莱斯勒2009年破产后,菲亚特取得了对其的控制权.

菲亚特周四稍晚将公布业绩.

菲亚特持有克莱斯勒58.5%的股份,其余41.5%握在隶属美国汽车工人联盟(UAW)的医保信托手中.(完)