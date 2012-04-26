分析：缅甸制裁解除 中国企业机遇与挑战并存

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月26日电（记者 Ben Blanchard）---西方国家解除数十年来对缅甸的制裁，对中国企业来说既是机遇，也是挑战。

随着缅甸推进民主改革并与世界沟通，美国、欧盟、日本、加拿大和澳大利亚近几周都相继放松或暂停了对缅甸的制裁。

制裁导致很多西方投资无法进入缅甸，中国则成为缅甸的最大盟国，对其基础设施、水电站和油气管道进行投资，以满足中国南部日益增长的能源需求。

不过欧洲、美国和日本企业跃跃欲试，可能令长期在缅甸面临很少竞争的中国企业遭受冲击。

一家在缅甸运营的中国矿山企业经理魏继建（音）对路透表示，地处与缅甸大范围接壤的云南并且无需担忧制裁的中国企业过去的日子很好过。

他还表示，现在美国和英国企业也闻风而至，如果他们大举进入，将给中国企业带来困难，因此中国企业应该马上进入，以取得先发优势。

西方国家放松或暂停对缅甸的制裁令中国媒体上出现某些不安，尤其是云南省和中国相关行业，特别是能源业的刊物。

能源行业紧张是有原因的。

去年，缅甸新的民选总统吴登盛暂停了缅甸北部由中国企业融资和建设的36亿美元密松水坝项目，因公众对该项目进行了数周的指责。

不过一个更为重要的项目--耗资巨大的缅甸至中国油气管道看起来仍安全，尽管线路周边的部分居民有些不满，并引发与中国边境附近的少数民族反对派的分歧。

中国石油(0857.HK)母公司中国石油天然气集团公司负责该项目。中国三大油企中石油、中石化和中海油都涉足缅甸。

中国国资委主管的《能源》杂志近期在其网站上发表博客称，缅甸国内政治民主的转向，给中缅两国业已合作的能源项目带来了挑战，并表示缅甸在远离中国。

该杂志称：“在若干缅甸高层官员看来，从日用百货到战略物资都过度地依赖中国，将会对本国的国际形象与政治、经济安全造成颇为负面的影响。”

“合适的调整措施疏离与中国距离而将会拉近与其他大国的关系。”

中国企业希望，缅甸的改革将减少腐败和官僚主义，营造更好、更公平的监管和政治环境。

一名中国石油企业高管对路透表示：“中国垄断缅甸市场多年，但实际上这并不一定是一件好事，某些投资最后看来并不明智。如果环境更加透明，中国企业将会更加客观地看待潜在的机遇。”（完）

--编译：李富强 发稿：张家伟

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