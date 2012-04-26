〔欧洲汇市〕美元兑英镑及加元双创七个月新低,因FED维持温和立场

路透伦敦4月26日电---美元兑加元及兑英镑周四欧洲盘初双双跌至七个月低点,在美国联邦储备理事会(FED,美联储)未改变偏温和货币政策立场后,美元面临全面性的压力.

美元跌至0.9818加元CAD=D4,创下9月中旬以来新低,多个交易商称,伦敦盘初有一亚洲央行抛售.

英镑GBP=D4触及1.6192美元的高点,日内上涨约0.2%.交易商称,据传在1.62有选择权障碍.(完)

--编译 张明钧;审校 隋芬

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