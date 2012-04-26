《国际主要央行公开市场操作一览》--4月26日

路透上海4月26日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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4/19 买入公债 16.68 08/15/2022 - 02/15/2031

4/20 卖出公债 -86.30 02/15/2014 - 05/31/2014

4/23 买入公债 18.32 02/15/2036 - 02/15/2042

4/24 买入公债 47.58 04/30/2018 - 02/15/2020

《本周主要新闻》

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)在为期两天会议后发表声明,重申料将不会最早于2014年底前升息,且本次会议对货币政策按兵不动.美联储主席贝南克表示,美国货币政策"基本适宜",但若美国经济趋于疲软,联储会毫不犹豫地祭出新一轮购买债券政策.

--美联储还调升2012年GDP预估,调降2013和2014年成长预期,以因应未来几年就业市场改善和通胀率小幅上升的局面.[ID:nSB1511650][ID:nSB8532706]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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4/24 七天期反向交易 463.69 1.00%(固定利率)

4/24 七天期定期存款 -2,140.00 0.26%

4/25 91天期反向交易 213.38 --

4/25 七天期反向交易 11.32亿美元 0.64%(固定利率)

4/25 84天期反向交易 51.99亿美元 0.64%(固定利率)

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉周三表示,欧洲央行的首要任务是确保物价稳定,这是不可更改的.他表明,央行12月和2月已进行了LTRO操作,现在要看政府的行动了.[ID:nSB1511790]

--德拉吉同日表示,物价前景风险大致均衡,欧洲央行的利率依然非常低,认为货币政策依然很宽松.欧洲央行将使用所有可用工具在物价上涨时应对通胀风险,非常规措施不会限制为确保物价稳定设定相应的利率,现在谈论退出策略言之过早.他并称,不希望对欧洲央行的购债计划作出事先承诺.[ID:nSB1510140]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 37,070

上周三 38,900

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当期变化 -1,830

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--熟悉日本央行思路的消息人士称,日本央行周五可能通过扩大资产购买计划来放松货币政策,增购规模最高或达10万亿(兆)日圆,购买范围或将扩大到三年期公债.[ID:nSB1512342]

--日本央行总裁白川方明表示,全球经济仍需要积极的货币政策刺激,但主要央行必须在某一时刻撤除超宽松货币政策.他并警告称,过长时间维持过于宽松的货币政策将会带来弊端.在谈及日本货币政策时,白川方明重申,央行将继续推行强有力的货币宽松政策,直至接近达成1%的通胀目标.[ID:nSB1500060]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行1,392亿台币存单,相较存单到期金额1,041亿,存单发行余额增加351亿.[ID:nST0452196]

--台湾央行周二公布,当日共发行2,411亿台币存单,相较存单到期金额2,054.5亿,存单发行余额增加356.5亿.[ID:nST0451606]

--台湾央行周一公布,当日共发行3,113亿台币存单,相较存单到期金额3,424亿,存单发行余额减少311亿.[ID:nST0516119](完)

--整理 周晓峰; 审校 边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]