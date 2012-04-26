《国际主要央行公开市场操作一览》--4月26日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海4月26日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间
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4/19 买入公债 16.68 08/15/2022 - 02/15/2031
4/20 卖出公债 -86.30 02/15/2014 - 05/31/2014
4/23 买入公债 18.32 02/15/2036 - 02/15/2042
4/24 买入公债 47.58 04/30/2018 - 02/15/2020
《本周主要新闻》
--美国联邦公开市场委员会(FOMC)在为期两天会议后发表声明,重申料将不会最早于2014年底前升息,且本次会议对货币政策按兵不动.美联储主席贝南克表示,美国货币政策"基本适宜",但若美国经济趋于疲软,联储会毫不犹豫地祭出新一轮购买债券政策.
--美联储还调升2012年GDP预估,调降2013和2014年成长预期,以因应未来几年就业市场改善和通胀率小幅上升的局面.[ID:nSB1511650][ID:nSB8532706]
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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4/24 七天期反向交易 463.69 1.00%(固定利率)
4/24 七天期定期存款 -2,140.00 0.26%
4/25 91天期反向交易 213.38 --
4/25 七天期反向交易 11.32亿美元 0.64%(固定利率)
4/25 84天期反向交易 51.99亿美元 0.64%(固定利率)
ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.
《本周主要新闻》
--欧洲央行总裁德拉吉周三表示,欧洲央行的首要任务是确保物价稳定,这是不可更改的.他表明,央行12月和2月已进行了LTRO操作,现在要看政府的行动了.[ID:nSB1511790]
--德拉吉同日表示,物价前景风险大致均衡,欧洲央行的利率依然非常低,认为货币政策依然很宽松.欧洲央行将使用所有可用工具在物价上涨时应对通胀风险,非常规措施不会限制为确保物价稳定设定相应的利率,现在谈论退出策略言之过早.他并称,不希望对欧洲央行的购债计划作出事先承诺.[ID:nSB1510140]
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 37,070
上周三 38,900
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当期变化 -1,830
金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.
日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.
《本周主要新闻》
--熟悉日本央行思路的消息人士称,日本央行周五可能通过扩大资产购买计划来放松货币政策,增购规模最高或达10万亿(兆)日圆,购买范围或将扩大到三年期公债.[ID:nSB1512342]
--日本央行总裁白川方明表示,全球经济仍需要积极的货币政策刺激,但主要央行必须在某一时刻撤除超宽松货币政策.他并警告称,过长时间维持过于宽松的货币政策将会带来弊端.在谈及日本货币政策时,白川方明重申,央行将继续推行强有力的货币宽松政策,直至接近达成1%的通胀目标.[ID:nSB1500060]
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.
《本周主要新闻》
--台湾央行周三公布,当日共发行1,392亿台币存单,相较存单到期金额1,041亿,存单发行余额增加351亿.[ID:nST0452196]
--台湾央行周二公布,当日共发行2,411亿台币存单,相较存单到期金额2,054.5亿,存单发行余额增加356.5亿.[ID:nST0451606]
--台湾央行周一公布,当日共发行3,113亿台币存单,相较存单到期金额3,424亿,存单发行余额减少311亿.[ID:nST0516119](完)
--整理 周晓峰; 审校 边竞
全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]
央行相关消息.................................[CEN-CMN]
全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]
全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]
全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]
美国--FEDOPS
欧洲--ECB15
日本--[JP/MMT]
台湾--[TW-CEN-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。