〔中国股市〕沪综指小幅收低,有色煤炭等资源类股走势活跃

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京4月26日电---中国股市沪综指周四小幅收低,股指维持在2,400点上方窄幅震荡.政策松动预期继续支撑大盘,隔夜海外商品上涨令盘中有色煤炭等资源类股走势活跃,分析人士认为,市场面流动性的持续改善改善,有助于后市继续保持震荡盘升走势.
沪综指.SSEC收报2,404.697点,跌2.116点,或0.09%;今日上海A股成交额微降至1,046亿元人民币,上交易日为1,128亿元.
华西证券策略分析师曹雪峰称,目前市场对政府在投资方面放松宏观调控预期有所加大,而近期也出现一些政策松动的迹象,这就使得包括房地产股、与之上下游相关的周期性股,或多或少有些表现机会.
他并指出,虽然大盘最近几个交易日走势震荡,但总体而言后市继续上行的概率较大,因最近开户数等的回升,预示市场层面的流动性有望出现改善.
上证资源类股指数.SSE180NR今日逆市收高0.34%,其中云铝股份(000807.SZ)收报涨停至6.74元.
沪深300指数5月合约CIFK2尾盘报2,637.4点,涨0.36%,成交量为298,285手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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