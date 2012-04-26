〔欧股业绩〕阿尔卡特－朗讯第一季利润率下滑,因电信商需求放缓(更新版)

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(新增细节)
路透巴黎4月26日电---电信设备制造商阿尔卡特-朗讯ALUA.PA表示,公司第一季获利能力转弱,因北美和欧洲运营商的需求放缓,并转向采用利润率较低的第四代移动设备.
该公司重申全年获利和现金目标不变,尽管市场环境,尤其是欧洲市场环境,较为严峻.该公司自2006年合并成立以来,一直到去年才首度获利.
"在变换不定的环境下,我们今年起步较慢,因受产量下降等因素的影响,"公司执行长弗尔瓦言在电话会议上表示.
阿尔卡特-朗讯周四公布第一季营收下降12.3%至32亿欧元(42亿美元),符合分析师预估.
经调整后录得营业亏损2.21亿欧元,因业务发展放慢且毛利率降低;公司宣布季度净利为3.98亿欧元,得益于剥离旗下的Genesys业务部门.
预计今年全球电信运营商将放慢在网络方面的支出,从而影响到爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)和诺基亚西门子等供应商,因这些企业正在从最近的经济低迷和激烈的价格战中艰难复苏.
欧洲的前景将对阿尔卡特-朗讯的获利能力至关重要,第一季欧洲电信运营商支出下滑22%,同时美国运营商改用第四代移动设备的速度也颇为关键.
阿尔卡特-朗讯股价今年以来上扬将近22%至1.469欧元,但仍在五年低点附近,该公司市值为34亿欧元,远低于合并前的约360亿欧元.(完)
--编译 郑茵;审校 李爽
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。