〔全球金市〕金价反弹,对美联储的政策预期以及股市上扬予以提振

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周三表示,美国货币政策"基本适宜",但若美国经济趋于疲软,联储会毫不犹豫地祭出新一轮购买债券政策.[ID:nSB1511650]
0608GMT,现货金XAU=涨3.54美元,报每盎司1,647.52美元,稍早曾跌至1,641.15的低点.
"我认为未来黄金的走势将追随宏观经济的走势.如果欧元区又传来债务危机浮现的消息,可能会出现一些避险买盘,"辉立期货分析师Lynette Tan表示.
"我仍然预计黄金在1,600-1,660区间波动,并且第二季也不会有大幅波动.最近黄金的实货买需减少,尤其是在印度,这意味着黄金将失去推动价格上涨的实货市场支撑."
美国6月期金GCcv1涨6.40美元报每盎司1,648.70美元.
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1647.52 3.54 +0.22 5.35
现货银 30.70 0.01 +0.03 10.87
现货铂金 1551.74 5.74 +0.37 11.40
现货钯金 663.85 6.27 +0.95 1.74
COMEX期货合约
6月黄金 1648.70 6.40 +0.39 5.23 9888
5月白银 30.67 0.31 +1.03 9.87 2208
汇率
欧元/美元 1.3224
美元/日圆 81.17
附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)
--编译 李爽/李春喜;审校 孙茉莉/李爽
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。