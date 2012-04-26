〔全球金市〕金价反弹,对美联储的政策预期以及股市上扬予以提振

美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周三表示,美国货币政策"基本适宜",但若美国经济趋于疲软,联储会毫不犹豫地祭出新一轮购买债券政策.[ID:nSB1511650]

0608GMT,现货金XAU=涨3.54美元,报每盎司1,647.52美元,稍早曾跌至1,641.15的低点.

"我认为未来黄金的走势将追随宏观经济的走势.如果欧元区又传来债务危机浮现的消息,可能会出现一些避险买盘,"辉立期货分析师Lynette Tan表示.

"我仍然预计黄金在1,600-1,660区间波动,并且第二季也不会有大幅波动.最近黄金的实货买需减少,尤其是在印度,这意味着黄金将失去推动价格上涨的实货市场支撑."

美国6月期金GCcv1涨6.40美元报每盎司1,648.70美元.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1647.52 3.54 +0.22 5.35

现货银 30.70 0.01 +0.03 10.87

现货铂金 1551.74 5.74 +0.37 11.40

现货钯金 663.85 6.27 +0.95 1.74

COMEX期货合约

6月黄金 1648.70 6.40 +0.39 5.23 9888

5月白银 30.67 0.31 +1.03 9.87 2208

汇率

欧元/美元 1.3224

美元/日圆 81.17

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 李爽/李春喜;审校 孙茉莉/李爽

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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=