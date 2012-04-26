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市场报道 | 2012年 4月 26日 星期四 15:07 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:美元全线走软,兑加元和英镑跌至七个月低位

0651GMT---美元全线走软,因之前美联储未改变其维持温和政策立场的观点.

欧元兑美元EUR=持稳于1.3228,接近三周高点1.3238.美元兑加元CAD=D4和英镑GBP=D4跌至七个月低位,美元指数.DXY跌0.1%至78.969美元.(完)

--编译 李爽;审校 丁琦

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