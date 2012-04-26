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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 15:18 BJT

〔日本股市〕收平,财报季开局不佳且市场在央行会议前保持审慎(更新版)

(新增细节)

* 财报季开局不佳,日经指数削减涨幅

* Fanuc大跌6%,拖累大市

* 投资者在周五央行会议前保持审慎

路透东京4月26日电---周四日本股市日经指数收平,盘中在平盘线上下一直拉锯.财报季开局疲软,以及市场在日本央行会议前审慎,影响人气.

日经指数.N225收报9,561.83点;日本东证股价指数(TOPIX).TOPX小涨0.1%,报810.10点.

美国企业获利正面以及前日本民主党干事长小泽一郎政治献金案被判无罪,推助大盘早盘温和上涨,但是日内稍晚大盘逆转,因机器人制造商Fanuc Corp(6954.T)等工业类企业业绩表现一般,冲击市场.

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