〔日本股市〕收平,财报季开局不佳且市场在央行会议前保持审慎(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增细节)
* 财报季开局不佳,日经指数削减涨幅
* Fanuc大跌6%,拖累大市
* 投资者在周五央行会议前保持审慎
路透东京4月26日电---周四日本股市日经指数收平,盘中在平盘线上下一直拉锯.财报季开局疲软,以及市场在日本央行会议前审慎,影响人气.
日经指数.N225收报9,561.83点;日本东证股价指数(TOPIX).TOPX小涨0.1%,报810.10点.
美国企业获利正面以及前日本民主党干事长小泽一郎政治献金案被判无罪,推助大盘早盘温和上涨,但是日内稍晚大盘逆转,因机器人制造商Fanuc Corp(6954.T)等工业类企业业绩表现一般,冲击市场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。