〔日股业绩〕任天堂去年公布首度年度亏损,预计今年扭亏为盈

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京4月26日电---任天堂7974.OS周四表示,今年将扭亏为盈,受助于日圆汇价下跌.此前因其Wii游戏机销售萎缩,以及其新推出的3DS掌机需求疲软,该公司公布首次年度营业亏损.
对于明年3月31日截止的当前财年,任天党预计营业利润将为350亿日圆(4.299亿美元),汤森路透I/B/E/S访问20位分析师给出的预告值为400亿日圆.
刚结束的财年该公司营业亏损373亿日圆,市场预估为亏损414亿日圆.(完)
--编译 田建华;审校 孙茉莉
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。