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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 15:51 BJT

〔日股业绩〕任天堂去年公布首度年度亏损,预计今年扭亏为盈

路透东京4月26日电---任天堂7974.OS周四表示,今年将扭亏为盈,受助于日圆汇价下跌.此前因其Wii游戏机销售萎缩,以及其新推出的3DS掌机需求疲软,该公司公布首次年度营业亏损.

对于明年3月31日截止的当前财年,任天党预计营业利润将为350亿日圆(4.299亿美元),汤森路透I/B/E/S访问20位分析师给出的预告值为400亿日圆.

刚结束的财年该公司营业亏损373亿日圆,市场预估为亏损414亿日圆.(完)

--编译 田建华;审校 孙茉莉

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