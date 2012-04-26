《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透伦敦4月26日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
英镑/美元:开始进攻1.6167的阻力位.这是2011年10月高点,也是2011-12年走势的61.8%回档位.今日收盘水准将至为关键,若收在1.6167上方将意味着升向1.6425的力道,此处为自2011年高点下行的78.6%回档位.短期支撑位在1.6062/1.5984,只要守住此支撑,则走势仍偏多,唯有跌落此支撑,才会消除上行压力.更下方的支撑有1.5892和200日移动均线1.5843,但关键支撑在1.5821/05,为双重费波纳奇回档技术位和4月低点.
欧元/美元:缓慢升穿55日移动均线切入位1.3204,焦点转向1.3296/1.3305的下行趋势线位.这是五个月和八个月下行趋势通道,预计这将成功阻碍上档,造成上攻失利.之后欧元应会回跌至短期支撑位1.2974/54,即2月低点和费波纳奇61.8%回档位.若下行趋势遭化解,将意味着再次测试1.3487/1.3510的近期高位,也是自2011年高点回落的38.2%回档位.(完)
--编译 李爽;审校 蔡美珍
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。