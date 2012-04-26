《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英镑/美元:开始进攻1.6167的阻力位.这是2011年10月高点,也是2011-12年走势的61.8%回档位.今日收盘水准将至为关键,若收在1.6167上方将意味着升向1.6425的力道,此处为自2011年高点下行的78.6%回档位.短期支撑位在1.6062/1.5984,只要守住此支撑,则走势仍偏多,唯有跌落此支撑,才会消除上行压力.更下方的支撑有1.5892和200日移动均线1.5843,但关键支撑在1.5821/05,为双重费波纳奇回档技术位和4月低点.