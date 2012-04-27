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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 08:34 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国营口港集团12亿元人民币一年期短融资券簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
  荣盛控股集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中国银行和广发银行主承
  山西煤炭运销集团30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),招商银行主承
  广东温氏食品集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),农业银行主承
  北京农产品加工中小企业4.3亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AA,有担保),国开行主承
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  二、新债上市:

  财政部280亿元20年期固息国债120006,票面利率4.03%
  国家开发银行60亿元三年期固息金融债120219,票面利率3.93%
  国开行60亿元五年期固息金融债120220,票面利率4.11%
  国开行60亿元七年期固息金融债120221,票面利率4.32%
  国开行60亿元10年期固息金融债120222,票面利率4.44%
  义乌中小企业1.5亿元一年期集合票据1283007,票面利率7.00%
  北京城建集团10亿元三年期中票1282124,票面利率5.78%
  绍兴交通投资集团3亿元三年期中票1282123,票面利率5.78%
  甘肃电力投资集团14亿元七年期中票1282121,票面利率5.50%
  中国水务投资公司4亿元五年期中票1282120,票面利率5.50%
  南京港集团4亿元五年期中票1282122,票面利率6.01%
  重庆文资2亿元一年期短融041256012,票面利率4.78%
  五凌电力5亿元一年期短融041254019,票面利率5.15%
  长电科技(600584.SS)4亿元一年期短融041260022,票面利率6.10%
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  三、缴款:  

  财政部300亿元三年期固息国债120007,票面利率2.91%
  重庆地产集团50亿元七年期固息债1280128,票面利率7.35%
  青岛泰能燃气集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280129,票面利率6.50%
  南安贸工农投资6亿元七年期固息债1280130,票面利率8.50%
  浙江龙盛(600352.SS)5亿元一年期短融
  天辰化工3亿元一年期短融
  雏鹰农牧(002477.SZ)2亿元一年期短融
  南京医药(600713.SS)2.5亿元一年期短融
  浙江能源集团20亿元一年期短融
  浙江交投集团20亿元一年期短融
  安徽交投集团5亿元一年期短融
  天瑞水泥(1252.HK)5亿元一年期短融
  翔鹭石化8亿元五年期中票
  无锡市政公用产业10亿元五年期中票
  无锡产业发展集团3亿元三年期中票
  重庆建工集团7亿元五年期中票
  重庆乌江实业集团3亿元三年期中票  
  苏州工业园区0.8亿元三年期集合票据
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  四、还本付息:

  农业发展银行120亿元五年期浮息债(一年定存基准)070405到期兑付,基本利差0.50%
  中国人民银行30亿元一年期央票1101026到期兑付,参考收益率3.3058%
  北新建材(000786.SZ)6亿元一年期短融1181200到期兑付,票面利率4.87%
  丰原生化(000930.SZ)4亿元一年期短融1181202到期兑付,票面利率5.20%
  农产品(000061.SZ)6亿元一年期短融1181203到期兑付,票面利率5.25%
  国开行300亿元10年期浮息债(一年定存基准)050204付息,基本利差0.72%
  大同煤矿集团9亿元10年期固息债068020付息,票面利率4.05%
  中航工业集团25亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)0980147付息,基本利差1.70%
  淄博城市资产运营公司15亿元10年期固息债098058付息,票面利率5.45%
  昆明滇池投资8亿元六年期投资人选择权(5+1)固息债098062付息,票面利率5.90%
  海宁国资12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098063付息,票面利率5.50%
  金隅股份(2009.HK)19亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098064付息,票面利率4.32%
  北京首都旅游集团4亿元五年期中票1082082付息,票面利率4.93%
  南京公用控股集团4亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082083付息,基本利差1.83%
  农发行250亿元两年期固息债110408付息,票面利率3.65%
  宁夏交通投资公司15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180101付息,票面利率6.10%
  邹平国有资产5亿元七年期固息债1180102付息,票面利率6.98%
  江西稀土金属钨业集团5亿元三年期中票1182135付息,票面利率6.08%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --国家发改委价格司副司长周望军表示,今年实现CPI涨幅预期调控目标的不确定因素是国
际油价和食品价格,如果这两个因素能够控制得住,完成4%的预期调控目标是"比较有把握的".
  --上海证券报周五报导,中国证监会已草拟中小银行上市标准,并征求了银监会等相关部门
的意见,有望在时机成熟之际发布.[ID:nSB1514932]
  --受国际市场环境改善,资本重回新兴市场,中国一季度资本和金融项目恢复顺差,国际收
支重现"双顺差"局面;而经常项目顺差收窄,也表明国际收支更趋于平衡.[ID:nSB1514010]

  --国家统计局今日公布1-3月规模以上工业企业利润           (1-2月-5.2%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 李宏薇; 审校 冉莹/边竞

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