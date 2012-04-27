《中国债券市场每日交易备忘》--4月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国营口港集团12亿元人民币一年期短融资券簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 荣盛控股集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中国银行和广发银行主承 山西煤炭运销集团30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),招商银行主承 广东温氏食品集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 北京农产品加工中小企业4.3亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AA,有担保),国开行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部280亿元20年期固息国债120006,票面利率4.03% 国家开发银行60亿元三年期固息金融债120219,票面利率3.93% 国开行60亿元五年期固息金融债120220,票面利率4.11% 国开行60亿元七年期固息金融债120221,票面利率4.32% 国开行60亿元10年期固息金融债120222,票面利率4.44% 义乌中小企业1.5亿元一年期集合票据1283007,票面利率7.00% 北京城建集团10亿元三年期中票1282124,票面利率5.78% 绍兴交通投资集团3亿元三年期中票1282123,票面利率5.78% 甘肃电力投资集团14亿元七年期中票1282121,票面利率5.50% 中国水务投资公司4亿元五年期中票1282120,票面利率5.50% 南京港集团4亿元五年期中票1282122,票面利率6.01% 重庆文资2亿元一年期短融041256012,票面利率4.78% 五凌电力5亿元一年期短融041254019,票面利率5.15% 长电科技(600584.SS)4亿元一年期短融041260022,票面利率6.10% ============================================================================== 三、缴款: 财政部300亿元三年期固息国债120007,票面利率2.91% 重庆地产集团50亿元七年期固息债1280128,票面利率7.35% 青岛泰能燃气集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280129,票面利率6.50% 南安贸工农投资6亿元七年期固息债1280130,票面利率8.50% 浙江龙盛(600352.SS)5亿元一年期短融 天辰化工3亿元一年期短融 雏鹰农牧(002477.SZ)2亿元一年期短融 南京医药(600713.SS)2.5亿元一年期短融 浙江能源集团20亿元一年期短融 浙江交投集团20亿元一年期短融 安徽交投集团5亿元一年期短融 天瑞水泥(1252.HK)5亿元一年期短融 翔鹭石化8亿元五年期中票 无锡市政公用产业10亿元五年期中票 无锡产业发展集团3亿元三年期中票 重庆建工集团7亿元五年期中票 重庆乌江实业集团3亿元三年期中票 苏州工业园区0.8亿元三年期集合票据 ============================================================================== 四、还本付息: 农业发展银行120亿元五年期浮息债(一年定存基准)070405到期兑付,基本利差0.50% 中国人民银行30亿元一年期央票1101026到期兑付,参考收益率3.3058% 北新建材(000786.SZ)6亿元一年期短融1181200到期兑付,票面利率4.87% 丰原生化(000930.SZ)4亿元一年期短融1181202到期兑付,票面利率5.20% 农产品(000061.SZ)6亿元一年期短融1181203到期兑付,票面利率5.25% 国开行300亿元10年期浮息债(一年定存基准)050204付息,基本利差0.72% 大同煤矿集团9亿元10年期固息债068020付息,票面利率4.05% 中航工业集团25亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)0980147付息,基本利差1.70% 淄博城市资产运营公司15亿元10年期固息债098058付息,票面利率5.45% 昆明滇池投资8亿元六年期投资人选择权(5+1)固息债098062付息,票面利率5.90% 海宁国资12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098063付息,票面利率5.50% 金隅股份(2009.HK)19亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098064付息,票面利率4.32% 北京首都旅游集团4亿元五年期中票1082082付息,票面利率4.93% 南京公用控股集团4亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082083付息,基本利差1.83% 农发行250亿元两年期固息债110408付息,票面利率3.65% 宁夏交通投资公司15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180101付息,票面利率6.10% 邹平国有资产5亿元七年期固息债1180102付息,票面利率6.98% 江西稀土金属钨业集团5亿元三年期中票1182135付息,票面利率6.08% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --国家发改委价格司副司长周望军表示,今年实现CPI涨幅预期调控目标的不确定因素是国 际油价和食品价格,如果这两个因素能够控制得住,完成4%的预期调控目标是"比较有把握的". --上海证券报周五报导,中国证监会已草拟中小银行上市标准,并征求了银监会等相关部门 的意见,有望在时机成熟之际发布.[ID:nSB1514932] --受国际市场环境改善,资本重回新兴市场,中国一季度资本和金融项目恢复顺差,国际收 支重现"双顺差"局面;而经常项目顺差收窄,也表明国际收支更趋于平衡.[ID:nSB1514010] --国家统计局今日公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月-5.2%) ==============================================================================(完) --整理 李宏薇; 审校 冉莹/边竞
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI