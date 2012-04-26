〔中国票据市场〕转贴利率稳中有降,有机构收票以用足本月信贷额度

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京4月26日电---中国票据市场转贴利率周四稳中有降.市场人士表示,月末临近,部分机构或尚未用足本月信贷额度,故会选择购入票据资产,进而推动转帖利率略有下探.
"票据转帖利率今天又下降,"华南地区一大型银行交易员称,"贷款需求不强,有些银行本月的贷款可能没放够,会买点票."
华南地区另一银行交易员亦表示,本地客户贷款需求不是很强劲,本月贷款投放量约占额度的九成左右,故趁着周初一些机构调规模出票之机,买入了一些票据资产.
中金公司最新发布的利率交易策略周报预计,4月份贷款增量将重新回落至8,000亿元人民币以下,甚至有低于7,000亿的风险.[ID:nSB1492786]3月新增信贷突破万亿元大关,远超市场预期,并创出14个月来新高.[ID:nSB1485550]
上述大行交易员并指出,信用证代付业务或被叫停的消息,对票据市场的影响不会很大;因为信用证的压缩会是一个渐进的过程,而当前票据需求量较大,或可消解规范代付业务所带来的压力;预计二、三季度票据供应会比较充足,转帖利率或稳中有降.
信用证同业代付的功能类似于票据业务,但因不受银行存贷比及信贷额度的约束,去年下半年以来广受银行追捧.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
-------------------------------------------------------
今日 5.5435/5.2300 5.7494/5.4690 6.6540/6.2094
上日 5.5482/5.2350 5.7494/5.4690 6.6540/6.2094
-------------------------------------------------------
变动 -0.47bp/-0.50bp 0bp/0bp 0bp/0bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价略跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.9450%,较上日的4.9529%略跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.0955/3.0509 3.1436/3.0991
上日 3.0925/3.0455 3.1411/3.0961
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。