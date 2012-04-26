〔中国票据市场〕转贴利率稳中有降,有机构收票以用足本月信贷额度

路透北京4月26日电---中国票据市场转贴利率周四稳中有降.市场人士表示,月末临近,部分机构或尚未用足本月信贷额度,故会选择购入票据资产,进而推动转帖利率略有下探.

"票据转帖利率今天又下降,"华南地区一大型银行交易员称,"贷款需求不强,有些银行本月的贷款可能没放够,会买点票."

华南地区另一银行交易员亦表示,本地客户贷款需求不是很强劲,本月贷款投放量约占额度的九成左右,故趁着周初一些机构调规模出票之机,买入了一些票据资产.

中金公司最新发布的利率交易策略周报预计,4月份贷款增量将重新回落至8,000亿元人民币以下,甚至有低于7,000亿的风险.[ID:nSB1492786]3月新增信贷突破万亿元大关,远超市场预期,并创出14个月来新高.[ID:nSB1485550]

上述大行交易员并指出,信用证代付业务或被叫停的消息,对票据市场的影响不会很大;因为信用证的压缩会是一个渐进的过程,而当前票据需求量较大,或可消解规范代付业务所带来的压力;预计二、三季度票据供应会比较充足,转帖利率或稳中有降.

信用证同业代付的功能类似于票据业务,但因不受银行存贷比及信贷额度的约束,去年下半年以来广受银行追捧.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

-------------------------------------------------------

今日 5.5435/5.2300 5.7494/5.4690 6.6540/6.2094

上日 5.5482/5.2350 5.7494/5.4690 6.6540/6.2094

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变动 -0.47bp/-0.50bp 0bp/0bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价略跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.9450%,较上日的4.9529%略跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.0955/3.0509 3.1436/3.0991

上日 3.0925/3.0455 3.1411/3.0961

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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