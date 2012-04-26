〔中国债市〕中小企业私募债试点办法正报批,业内指5月或推出(更新版)

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路透上海\北京4月26日电---国内中小企业融资渠道有望再添新品种,中信证券债务资本市场部执行总经理汤峻周四表示,目前证监会在针对中小企业专项私募债做准备,有可能在5月颁布中小企业专项私募债相关试点办法.

汤峻是在首届地方商业银行创新论坛上做出上述表示.稍早中国证券报引述证监会有关部门负责人则称,上海证交所和深圳证交所已起草中小企业私募债试点办法,正在履行报批手续.

中国为推进对小微企业的金融扶持,去年还推出了专项服务于小微企业的金融债,据业内人士统计,目前已有五家股份制银行和一家城商行发行了上述债券.

"无论是银行体系还是证券行业体系针对小微(企业)的债券,我相信都能给民营企业带来很大的发展."汤峻称.

另据一家券商资本市场部总经理对路透表示,其已于近日向证监会申报了一只创业板的公司债,并准备待相关试点办法出台后采取私募发行.

在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、非公开定向债务融资工具(银行间市场私募债)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.

其中公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;企业债发行由国家发改委审核;其余品种则由央行主导.

**盈利等无硬性要求**

中证报报导并援引消息人士指出,该办法对拟发债企业的盈利水平、发行额度均未作出硬性要求,中小企业私募债发行期限为一年以上,发行利率不超过银行同期贷款利率的三倍.

另外,试点办法中,中小企业私募债试点范围为北京、天津、广东、江苏、浙江、上海六省市,发行主体除房地产行业和九大限制产能行业的企业外,其他行业的企业均可申请,企业可自主选择在深交所或上交所备案.

此外针对规模较小的企业,该办法在最终的征求意见稿中提出多家企业可推出集合私募债.(完)