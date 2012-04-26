〔中国债市〕中小企业私募债试点办法正报批,业内指5月或推出(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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路透上海\北京4月26日电---国内中小企业融资渠道有望再添新品种,中信证券债务资本市场部执行总经理汤峻周四表示,目前证监会在针对中小企业专项私募债做准备,有可能在5月颁布中小企业专项私募债相关试点办法.
汤峻是在首届地方商业银行创新论坛上做出上述表示.稍早中国证券报引述证监会有关部门负责人则称,上海证交所和深圳证交所已起草中小企业私募债试点办法,正在履行报批手续.
中国为推进对小微企业的金融扶持,去年还推出了专项服务于小微企业的金融债,据业内人士统计,目前已有五家股份制银行和一家城商行发行了上述债券.
"无论是银行体系还是证券行业体系针对小微(企业)的债券,我相信都能给民营企业带来很大的发展."汤峻称.
另据一家券商资本市场部总经理对路透表示,其已于近日向证监会申报了一只创业板的公司债,并准备待相关试点办法出台后采取私募发行.
在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、非公开定向债务融资工具(银行间市场私募债)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.
其中公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;企业债发行由国家发改委审核;其余品种则由央行主导.
**盈利等无硬性要求**
中证报报导并援引消息人士指出,该办法对拟发债企业的盈利水平、发行额度均未作出硬性要求,中小企业私募债发行期限为一年以上,发行利率不超过银行同期贷款利率的三倍.
另外,试点办法中,中小企业私募债试点范围为北京、天津、广东、江苏、浙江、上海六省市,发行主体除房地产行业和九大限制产能行业的企业外,其他行业的企业均可申请,企业可自主选择在深交所或上交所备案.
此外针对规模较小的企业,该办法在最终的征求意见稿中提出多家企业可推出集合私募债.(完)
--发稿 赵红梅\边竞; 审校 丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。