〔全球经济〕全球经济不明朗的情况下,应持有更多外储--OECD秘书长

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔4月26日电---经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周四表示,在当前全球经济状况如此不明朗的情况下,韩国等国应确保持有更多外汇储备.
在OECD韩国经济报告新闻发布会上,葛利亚表示,由于央行可能必须要支付息差,因此大规模持有美元或许导致成本增大.
但他亦称,在经济不明朗的时期持有相当数量的外汇储备可以维持投资者信心,令债务成本及市场准入门槛下降.
他说,"在当今高度不确定的情况下,如果可以选择,或许最佳的选择就是更加审慎."(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。