〔全球经济〕全球经济不明朗的情况下,应持有更多外储--OECD秘书长

路透首尔4月26日电---经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周四表示,在当前全球经济状况如此不明朗的情况下,韩国等国应确保持有更多外汇储备.

在OECD韩国经济报告新闻发布会上,葛利亚表示,由于央行可能必须要支付息差,因此大规模持有美元或许导致成本增大.

但他亦称,在经济不明朗的时期持有相当数量的外汇储备可以维持投资者信心,令债务成本及市场准入门槛下降.

他说,"在当今高度不确定的情况下,如果可以选择,或许最佳的选择就是更加审慎."(完)