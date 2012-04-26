〔欧股业绩〕大众汽车称第一季营业利润为32亿欧元,因销量大增

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透柏林4月26日电---福斯汽车(大众汽车)(VOWG.DE)称第一季营业利润为32亿欧元
* 大众汽车称第一季营收为473亿欧元
* 大众汽车称第一季税后利润为31.86亿欧元
* 大众汽车称2012年营业利润目标为追平2011年水准
* 路透调查预估大众汽车第一季营收为432.1亿欧元,营业利润预计为26.6亿欧元且净利为19.7亿欧元
* 大众汽车股价上涨3.2%
* 大众汽车称2012年营收将超过上年水平
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。