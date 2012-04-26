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货币新闻 | 2012年 4月 26日 星期四 16:18 BJT

〔欧股业绩〕大众汽车称第一季营业利润为32亿欧元,因销量大增

路透柏林4月26日电---福斯汽车(大众汽车)(VOWG.DE)称第一季营业利润为32亿欧元

* 大众汽车称第一季营收为473亿欧元

* 大众汽车称第一季税后利润为31.86亿欧元

* 大众汽车称2012年营业利润目标为追平2011年水准

* 路透调查预估大众汽车第一季营收为432.1亿欧元,营业利润预计为26.6亿欧元且净利为19.7亿欧元

* 大众汽车股价上涨3.2%

* 大众汽车称2012年营收将超过上年水平

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