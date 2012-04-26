〔中国债市〕人民币利率互换短涨长稳,继续关注月末前资金面变化

路透上海4月26日电---中国人民币利率互换(IRS)周四短端小涨,追随七天期回购利率小幅升势.中长端方面,则因市场对经济形势预期仍不明朗而变动有限.交易员表示,目前基本面消息较为平淡,月末前主要还是要关注资金面的变化.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四总体变动不大,资金面总体保持平稳.受月末考核及跨节备付资金需求因素影响,指标品种七天回购利率小涨近6个基点(bp),但隔夜品种则微跌逾2个bp.[ID:nSB1512716]

北京一银行交易员称,受七天回购利率上行影响,IRS"短端稍微涨了点,...长端嘛,因为对基本面还是比较纠结,所以变化不大."

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.4140/3.5180 3.2067/3.2942 3.2450/3.3400 3.3800/3.4800 3.3775/3.6600

周三 3.3850/3.4800 3.1820/3.2660 3.2240/3.3180 3.3640/3.4560 3.3675/3.6400

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变动 +0.0290/+0.0380 +0.0247/+0.0282 +0.0210/+0.0220 +0.0160/+0.0240 +0.0100/+0.0200

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年3月人民币IRS成交的名义本金总额为1,903.43亿元人民币,较2月的2,033.5亿元稍减.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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