〔路透基点〕广州大广高速寻求148.6亿元人民币贷款--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港4月26日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,广州大广高速公路有限公司寻求148.6亿元人民币贷款,用于建设大庆-广州(大广)高速公路.
一消息人士表示,中国建设银行为委托主办行.中国农业银行、中国银行和中国工商银行等大型国有银行受邀参贷.
消息人士指出,贷款条件正在敲定,不过贷款期限可能超过10年.
总长3,550公里的大广高速公路连接着广东省广州市和黑龙江省大庆市,由南到北途经10个省份的约30个城市.
消息人士称,这笔贷款将用于位于广东省的三个路段的建设,这三个路段总共需要175亿元人民币投资.(完)
--编译 杜明霞;审校
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。