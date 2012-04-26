版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 16:34 BJT

〔路透基点〕广州大广高速寻求148.6亿元人民币贷款--RLPC

路透香港4月26日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,广州大广高速公路有限公司寻求148.6亿元人民币贷款,用于建设大庆-广州(大广)高速公路.

一消息人士表示,中国建设银行为委托主办行.中国农业银行、中国银行和中国工商银行等大型国有银行受邀参贷.

消息人士指出,贷款条件正在敲定,不过贷款期限可能超过10年.

总长3,550公里的大广高速公路连接着广东省广州市和黑龙江省大庆市,由南到北途经10个省份的约30个城市.

消息人士称,这笔贷款将用于位于广东省的三个路段的建设,这三个路段总共需要175亿元人民币投资.(完)

--编译 杜明霞;审校

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐