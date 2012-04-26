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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 16:29 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶连续第二日上涨,受美联储温和言论支撑

路透新加坡4月26日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四连续第二日上涨,此前美联储主席贝南克的温和措辞,帮助市场抵御住日圆走坚和日经指数震荡的压力.

美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周三表示,美国货币政策"基本适宜",但若美国经济趋于疲软,联储会毫不犹豫地祭出新一轮购买债券政策.[ID:nSB1511650]

TOCOM指标期胶10月合约JRUc6结算价报每公斤308.7日圆,较上结算价上涨2.3日圆.上周期价曾大跌至三个月低点301.8日圆.

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