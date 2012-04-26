〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶连续第二日上涨,受美联储温和言论支撑

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡4月26日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四连续第二日上涨,此前美联储主席贝南克的温和措辞,帮助市场抵御住日圆走坚和日经指数震荡的压力.
美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周三表示,美国货币政策"基本适宜",但若美国经济趋于疲软,联储会毫不犹豫地祭出新一轮购买债券政策.[ID:nSB1511650]
TOCOM指标期胶10月合约JRUc6结算价报每公斤308.7日圆,较上结算价上涨2.3日圆.上周期价曾大跌至三个月低点301.8日圆.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。