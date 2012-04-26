《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月26日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *农六师 10 5 12 5/2簿记建档 浦发银行 AA 5/4 5/7 国有资产公司 ============================================================================================= *苏豪控股集团 20 10 12 5/2簿记建档 中信银行 AA 5/4 5/7 ============================================================================================= 营口港集团 12 12 12 4/27簿记建档 招商银行 AA 4/28 5/2 ============================================================================================= 荣盛控股集团 19 10 12 4/27簿记建档 中国银行 AA 4/28 5/2 广发银行 ============================================================================================= 中国水电 32 12 12 4/28簿记建档 中国银行 AAA 5/2 5/3 (601669.SS) ============================================================================================= 上海梅山钢铁 10 5 12 5/3簿记建档 工商银行 AA+ 5/4 5/7 建设银行 ============================================================================================= 北新建材 6 6 12 5/3簿记建档 北京银行 AA 5/4 5/7 (000786.SZ) 中信银行 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 山西煤炭 30 30 5 4/27簿记建档 招商银行 AAA 4/28 5/2 运销集团 ============================================================================================= 广东温氏 11 5 3 4/27簿记建档 农业银行 AA 4/28 5/2 食品集团 ============================================================================================= 英利中国 15 7.5 3 5/2簿记建档 国开行 AA 5/3 5/4 7.5 5 (两品种可双向回拨调整) ============================================================================================= 神华集团 200 100 5 5/3簿记建档 工商银行 AAA 5/4 5/7 建设银行 ============================================================================================= 海航机场 12 6 5 5/3簿记建档 进出口行 AA 5/7 5/8 ============================================================================================= 上海梅山钢铁 40 5 3 5/3簿记建档 工商银行 AA+ 5/4 5/7 建设银行 ============================================================================================= 赤天化集团 12 8 5 5/3簿记建档 上海银行 AA 5/4 5/7 浦发银行 ============================================================================================= 衣念上海 5 5 3 5/4簿记建档 中信证券 AA 5/7 5/8 时装公司 中国银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 北京农产品 4.3 4.3 3 4/27簿记建档 国开行 AA 4/28 5/2 加工中小企业 (北京首创投资担保/北京农业担保公司提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 周晓峰; 审校 李宏薇
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。