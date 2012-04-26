香港因禽流感暂停从辽宁进口禽肉

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港4月26日电---香港周四暂停从辽宁省进口包括禽蛋、冰鲜及冷藏家禽在内的禽肉产品，为期21天，此前辽宁省确认发现H5N1禽流感。
2011年，香港从辽宁省进口了约2.8万吨冷藏禽肉和1.03亿只禽蛋。
香港政府发言人称：“大连市的禽流感是在鸡类中爆发。”
H5N1病毒通常只感染禽类，但偶尔也会感染人类。专家担忧该病毒已经变异成一种可以在人群中轻易传播的类型，而人类对该病毒并无天生的抵抗力。
年初至今，全球共发生24例确诊的人类感染H5N1病毒，2011年共计62例。这24个确诊的病例分布在孟加拉、柬埔寨、中国、埃及、印尼和越南，其中15人死亡。大多数病例中，患者曾与受到感染的禽类发生了直接接触，主要为鸡类。受到感染的禽类留下的粪便和呼吸分泌物中病毒含量尤其高。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。