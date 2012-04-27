〔路透调查〕中国4月官方PMI料连五个月回升,显示经济向好趋势

* 公布项: 中国4月官方制造业PMI

* 公布时间: 5月1日(周二)约9:00

* 路透预估中值: 53.6

预估区间: 52.5-55.0(16家受访机构)

* 历史数据: 3月--53.1 2月--51 1月--50.5

重点关注:

接受路透调查的16位分析师预计,中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI料连续第五个月回升,并有望创出16个月来新高,显示在政策趋松的环境下,经济增长呈缓慢回升之势.

尽管中国经济初显探底回升迹象,但考虑到欧美等外围环境仍存较大不确定性,为稳定增长,分析人士多认为,未来中国仍需要进一步政策配合.

"在政策宽松的背景下,随着下游需求的回升,经济走势回升的趋势还是比较确定的."国泰君安宏观分析师汪进表示.

他称,近期房地产销售略有回暖,或将成为拉动经济的动力之一;而工业生产者出厂价格指数(PPI)环比价格呈回升之势,显露制造业从底部开始复苏的迹象.

先于官方公布的汇丰4月中国制造业PMI初值脱离上月触及的四个月低位,但仍为连续第六个月处在荣枯分水岭下方,呼吁更多宽松政策为经济增长注入动能.[ID:nSB1503368]

中国第一季度国内生产总值(GDP)同比增速连续五个季度下滑至8.1%,低于市场预期.国务院常务会议指出,经济运行存在下行压力,物价上涨压力仍然存在,然宏观调控政策具有较大回旋余地.

* 市场影响:

中国股市.SSEC已连涨三周,本周前四日累计近持平.若数据优于预期,有助提升市场对中国经济的预期,利好股市,对中国经济敏感的澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4亦可能获益.

但若数据低于预期,在一季度经济下行的背景下,或将加深市场对中国经济的担忧,进而令股市承压.

以下是各机构给出的4月官方PMI预估详情:

澳新银行 53.5

西班牙对外银行 53.9

交银国际 53.5

国开证券 53.6

长江证券 53.5

中国建设银行 52.5

中金公司 53.8

国泰君安 53.5

海通证券 53.5

华泰联合证券 53.6

华宝信托 53.6

兴业银行 53.8

北京领先国际金融资讯公司 53.8

上海证券 55.0

申银万国 53.8

法兴银行 53.3

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中值 53.6

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上月 53.1

去年同期 52.9 (完)