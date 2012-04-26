《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透伦敦4月26日电---以下瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:若4月15日以来的涨势遵循正常的对等修正模式,修正走势应会在此结束,因为已经触及1.3236美元的对等点位.因此可能会见到空头迹象,或会回落至昨日低点1.3173美元下方.
欧元/英镑:在三波上涨走势后突破B波低点,可能创下新低位.预计卖方在0.8181/93区域相当活跃.
欧元/日圆:55/233日圆移动平均区间持续提供强劲阻力,市场迟迟未能攻克.只要守在下方,我们就会持续观察下档迹象.市场也正在完成头肩顶模式的右肩.跌破106.32日圆,可能是要观察的触发点.
纽约 当日 今年来 2011年
0810GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3252 1.3222 +0.23 +2.37 1.2945
美元/日圆 JPY= 81.10 81.26 -0.20 +5.41 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 107.46 107.43 +0.03 +7.92 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9062 0.9085 -0.25 -3.35 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6193 1.6166 +0.17 +4.24 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9812 0.9829 -0.17 -3.74 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0387 1.0373 +0.13 +1.58 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8174 0.8174 +0.00 +5.01 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 84.230 84.260 -0.04 +7.11 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 66.250 66.430 -0.27 +10.73 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 131.32 131.38 -0.05 +9.86 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2698 1.2671 +0.21 -3.26 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 王冠中;审校 田建华
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。