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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 16:48 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦4月26日电---以下瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:若4月15日以来的涨势遵循正常的对等修正模式,修正走势应会在此结束,因为已经触及1.3236美元的对等点位.因此可能会见到空头迹象,或会回落至昨日低点1.3173美元下方.

欧元/英镑:在三波上涨走势后突破B波低点,可能创下新低位.预计卖方在0.8181/93区域相当活跃.

欧元/日圆:55/233日圆移动平均区间持续提供强劲阻力,市场迟迟未能攻克.只要守在下方,我们就会持续观察下档迹象.市场也正在完成头肩顶模式的右肩.跌破106.32日圆,可能是要观察的触发点.

纽约 当日 今年来 2011年

0810GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3252 1.3222 +0.23 +2.37 1.2945

美元/日圆 JPY= 81.10 81.26 -0.20 +5.41 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 107.46 107.43 +0.03 +7.92 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9062 0.9085 -0.25 -3.35 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6193 1.6166 +0.17 +4.24 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9812 0.9829 -0.17 -3.74 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0387 1.0373 +0.13 +1.58 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8174 0.8174 +0.00 +5.01 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 84.230 84.260 -0.04 +7.11 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 66.250 66.430 -0.27 +10.73 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 131.32 131.38 -0.05 +9.86 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2698 1.2671 +0.21 -3.26 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王冠中;审校 田建华

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