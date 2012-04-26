〔表格〕英国3月抵押贷款批准宗数降至11个月低位--BBA

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透伦敦4月26日电---英国银行业者协会(BBA)周四公布数据显示,英国3月经季节调整的抵押贷款批准宗数降至11个月来最低水平,为31,888件,较上年同期则基本持平.
3月押贷款净额增长9.04亿英镑,为2011年7月以来最高.
3月 2月 2011年3月
经季节调整净抵押贷款 +904 +659 +502
(单位百万英镑)
3月 2月 2011年3月
各类贷款批准数
购房 31,888 32,840 31,895
再抵押 19,751 18,395 24,691
其他担保贷款 13,763 14,371 15,481 (完)
--编译 隋芬; 审校 丁琦
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。