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债券 | 2012年 4月 26日 星期四 16:50 BJT

〔表格〕英国3月抵押贷款批准宗数降至11个月低位--BBA

路透伦敦4月26日电---英国银行业者协会(BBA)周四公布数据显示,英国3月经季节调整的抵押贷款批准宗数降至11个月来最低水平,为31,888件,较上年同期则基本持平.

3月押贷款净额增长9.04亿英镑,为2011年7月以来最高.

3月 2月 2011年3月

经季节调整净抵押贷款 +904 +659 +502

(单位百万英镑)

3月 2月 2011年3月

各类贷款批准数

购房 31,888 32,840 31,895

再抵押 19,751 18,395 24,691

其他担保贷款 13,763 14,371 15,481 (完)

--编译 隋芬; 审校 丁琦

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