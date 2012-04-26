〔中国债市〕现券收益率继续持稳,城投债是本轮胶着行情中不多的亮点

路透上海4月26日电---中国银行间债市周四现券收益率继续持稳.月末临近,市场买盘并不活跃,加之短期内债市缺乏趋势性机会,投资者多生观望情绪.相比之下,在地方融资平台风险相对缓和以及海龙短融如期兑付等利好支撑下,城投债成本轮债市胶着行情中为数不多的亮点.

"城投债可能是近期大家都还比较关注的品种,不管是一二级,利率都延续着下行的趋势,"华中一位券商交易员称.

他表示,尽管重庆薄熙来事件可能令一些地区的城投债务风险再度曝光,但市场对于融资平台总体风险的担忧已经趋缓,可以选择性的关注一些城投债,比如第一次发行的,以及地方经济实力较强的发行主体.

此前,银监会明确今年将遵循"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的思路,以降旧控新为重点,提高现金流覆盖率,继续推进平台贷风险化解工作.

前重庆市委书记薄熙来因涉嫌严重违纪被立案调查以来,有关该市高投资发展背后的高债务风险引起了投资者关注.不过,从重庆兴荣国资公司本周发行了一笔8亿元人民币七年期企业债来看,票面利率为8.35%,与其它同样评级为AA-的发行主体相比,发行成本并不高.

上述交易员还指出,对宏观经济触底反弹的判断还只是预期,真正的反弹力度有多大仍未可知,中期来看,货币政策仍有松动空间,资金面也算平稳,因此做多或者做空的理由都不充足,市场近期将维持震荡走势.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四变动不大,资金面总体保持平稳.[CN/CN]

不过财政部上午招标的六个月期国库现金定存中标利率5.60%,较今年前两期招标结果明显回落.

交易员称,这表明机构对国库存款的需求有所降低,但考虑到监管层对银行有存款比考核红线,以及媒体报导4月份存款可能流失较多,因此,比较合理的推测可能是贷款的投放也出现了明显萎缩,但这还需要数据的进一步证实.

剩余期限约为9.84年的国债120004券最新双边报价CN120004=CFXM为3.5500%/3.5350%,上一交易日收报3.60%/3.51%,加权成交收益率CN120004=CFXS为3.5326%,上日为3.5246%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.4438 3.9913

上日 3.4719 3.9271

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.2518/3.2109

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8555/2.8109

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.4922/3.4322(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 周晓峰; 审校 林高丽

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