〔中国债市〕现券收益率继续持稳,城投债是本轮胶着行情中不多的亮点

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海4月26日电---中国银行间债市周四现券收益率继续持稳.月末临近,市场买盘并不活跃,加之短期内债市缺乏趋势性机会,投资者多生观望情绪.相比之下,在地方融资平台风险相对缓和以及海龙短融如期兑付等利好支撑下,城投债成本轮债市胶着行情中为数不多的亮点.
"城投债可能是近期大家都还比较关注的品种,不管是一二级,利率都延续着下行的趋势,"华中一位券商交易员称.
他表示,尽管重庆薄熙来事件可能令一些地区的城投债务风险再度曝光,但市场对于融资平台总体风险的担忧已经趋缓,可以选择性的关注一些城投债,比如第一次发行的,以及地方经济实力较强的发行主体.
此前,银监会明确今年将遵循"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的思路,以降旧控新为重点,提高现金流覆盖率,继续推进平台贷风险化解工作.
前重庆市委书记薄熙来因涉嫌严重违纪被立案调查以来,有关该市高投资发展背后的高债务风险引起了投资者关注.不过,从重庆兴荣国资公司本周发行了一笔8亿元人民币七年期企业债来看,票面利率为8.35%,与其它同样评级为AA-的发行主体相比,发行成本并不高.
上述交易员还指出,对宏观经济触底反弹的判断还只是预期,真正的反弹力度有多大仍未可知,中期来看,货币政策仍有松动空间,资金面也算平稳,因此做多或者做空的理由都不充足,市场近期将维持震荡走势.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四变动不大,资金面总体保持平稳.[CN/CN]
不过财政部上午招标的六个月期国库现金定存中标利率5.60%,较今年前两期招标结果明显回落.
交易员称,这表明机构对国库存款的需求有所降低,但考虑到监管层对银行有存款比考核红线,以及媒体报导4月份存款可能流失较多,因此,比较合理的推测可能是贷款的投放也出现了明显萎缩,但这还需要数据的进一步证实.
剩余期限约为9.84年的国债120004券最新双边报价CN120004=CFXM为3.5500%/3.5350%,上一交易日收报3.60%/3.51%,加权成交收益率CN120004=CFXS为3.5326%,上日为3.5246%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.4438 3.9913
上日 3.4719 3.9271
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.2518/3.2109
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8555/2.8109
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.4922/3.4322(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 周晓峰; 审校 林高丽
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。