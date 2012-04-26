《企业看点》--4月26日财务活动报导摘要(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增Bilfinger Berger)
路透班加罗尔4月26日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 据意大利报纸Il Sole 24 Ore报导,德国第二大建筑商Bilfinger Berger(GBFG.DE)已经出价收购意大利不动产集团Prelios(PCRE.MI)的全部德国资产、51%的意大利资产和10%的资产管理基金.[ID:nL6E8FQ148]
* 据Kommersant周三报导,俄罗斯亿万富翁Alisher Usmanov旗下公司Telecominvest执行长Ivan Streshinsky称,Usmanov正就成立一家控股公司的事宜进行谈判,此公司将拥有该富翁所持MegaFon [MGFON.UL]和下一代电信运营商Scartel的股权.[ID:nL6E8FP2O4]
* 金融时报周三援引Altimo首席执行官Alexei Reznikovich的话报导称,该公司希望提高其在移动电话运营商Vimpelcom VIP.N的持股比例.Altimo为俄罗斯亿万富翁Mikhail Fridman的Alfa-Group旗下电信公司.[ID:nL6E8FP4QJ]
* 据Shorouk报周三报导,埃及EFG Hermes (HRHO.CA)完成向Qatari QInvest出售60%股权的谈判.此交易旨在合并这两家中东投行的部分业务.[ID:nL6E8FPDAZ]
* 日本经济新闻报导称,东京电力关联企业高岳制作所6621.T和东光电气(9501.T)将在10月合并业务,成立一控股公司.[ID:nL3E8FPB54]
* 金融时报援引中投公司高层官员消息报导称,全球最大的资产管理公司贝莱德(BLK.N)将携手中国主权财富基金--中投公司[CIC.UL]创建一支中国主题投资基金.资产管理规模可能达到数以十亿计美元.[ID:nSB1512464](完)
--编译 许娜/李春喜;审校 王丽鑫
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。