〔表格〕欧元区4月经济景气指数降至92.8,低于市场预估

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透布鲁塞尔4月26日电---欧盟执委会周四公布欧元区4月经济景气调查报告:
* 欧元区4月经济景气指数降至92.8(路透预估为94.2),3月为94.5
* 欧元区4月企业景气指数为负0.52(路透预估为负0.30),3月为负0.28
* 欧元区4月工业景气指数为负9.0,3月修正后为负7.1
* 欧元区4月服务业景气指数为负2.4,3月为负0.3
* 欧元区4月消费者信心指数为负19.9,3月为负19.1
以下为调查结果概要:
欧元区:
4月 3月 2月 1月
经济景气 92.8 94.5 94.5 93.4
-工业景气 -9.0 -7.1 -5.7 -7.0
-服务业景气 -2.4 -0.3 -0.9 -0.7
-消费者信心 -19.9 -19.1 -20.3 -20.7
-零售贸易景气 -11.4 -12.0 -14.0 -15.5
-建筑业景气 -27.4 -26.7 -24.6 -28.1
-消费者通胀预期 27.0 24.0 26.4 26.8
-企业景气 -0.52 -0.28 -0.16 -0.20 (完)
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--编译 蔡美珍;审校 王冠中
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