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货币新闻 | 2012年 4月 26日 星期四 17:12 BJT

〔表格〕欧元区4月经济景气指数降至92.8,低于市场预估

路透布鲁塞尔4月26日电---欧盟执委会周四公布欧元区4月经济景气调查报告:

* 欧元区4月经济景气指数降至92.8(路透预估为94.2),3月为94.5

* 欧元区4月企业景气指数为负0.52(路透预估为负0.30),3月为负0.28

* 欧元区4月工业景气指数为负9.0,3月修正后为负7.1

* 欧元区4月服务业景气指数为负2.4,3月为负0.3

* 欧元区4月消费者信心指数为负19.9,3月为负19.1

以下为调查结果概要:

欧元区:

4月 3月 2月 1月

经济景气 92.8 94.5 94.5 93.4

-工业景气 -9.0 -7.1 -5.7 -7.0

-服务业景气 -2.4 -0.3 -0.9 -0.7

-消费者信心 -19.9 -19.1 -20.3 -20.7

-零售贸易景气 -11.4 -12.0 -14.0 -15.5

-建筑业景气 -27.4 -26.7 -24.6 -28.1

-消费者通胀预期 27.0 24.0 26.4 26.8

-企业景气 -0.52 -0.28 -0.16 -0.20 (完)

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--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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