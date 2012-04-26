〔中国汇市〕无视中间价创新高,客盘美元需求带动人民币收盘转跌(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增更多报价)
* 海外美元走势低迷,推动中间价创新高
* 客盘美元需求较强,带动人民币兑美元小幅收跌
* 即期汇价盘中交投远低于中间价水平
路透上海4月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四小幅收跌.美联储会议未改温和政策立场,打压海外美元,并触发人民币中间价创汇改来新高.不过受制于较强客盘美元需求,即期汇价盘中交投远低于中间价水平,且在午盘后段转跌.
中间价跳空高开,除了与海外美元走势相关外,北京一银行交易员表示,央行也意在通过中间价指引,增加汇价波动区间.而从技术角度分析,欧元仍有上行空间.预计美指将续承压,未来一周中间价还有上行的可能性.
"美元指数伯南克讲话有一定的影响,央行也有意引导市场波幅扩大.但是今天客户(美元)需求比较强(即期汇价涨幅有限)."他认为.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3060 6.2982 6.3067 *6.2829 6.2923 6.3041
注: * 表示为2005年汇改以来新高
市场继续聚焦4月进出口数据,上述交易员预计,贸易情况逐渐改善,但巨额贸易顺差的时代已经过去.短期走势则关注美指的走向.
此外,对于即期汇价持续显着脱离中间价的现象,他表示,这也显示出央行在减少对市场的干预,更希望由供求关系来决定市场价格.
以下为北京时间17:03,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3450/80 6.3490
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3013/77 6.3055
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水315点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3375元.
东京汇市美元指数周四在三周低位徘徊.尽管美联储政策会议结果对于许多市场人士而言显得有些扫兴,但海外市场欧元区主权公债收益率(殖利率)下滑协助推动欧元升破上周高点,测试重要阻力水准.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.并于2012年4月16日起扩大银行间即期外汇市场人民币/美元交易价浮动幅度限制至1%;随后又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.(完)
--发稿 冉莹/周晓峰; 审校 黄凯/曾祥进
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。