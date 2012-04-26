温家宝：中国希望与波兰贸易额翻番

(本文由路透中文网编译提供)

路透华沙4月25日电---中国国务院总理温家宝周三在访问波兰时表示，中国希望在未来五年与波兰的贸易额翻一番。这也是25年来中国总理首次访问波兰。

温家宝同意与波兰总理图斯克一道解决缩小波兰与中国巨大贸易赤字的问题。2011年，中国与波兰间的贸易额为146亿欧元，其中波兰从中国进口额比其出口额高出10倍。

温家宝在与图斯克共同出席的联合新闻发布会上表示：“中方愿推动双边投资的平衡长远发展，并在未来五年实现双边贸易额的翻番。”

“近年来，面对国际金融危机和欧洲债务危机的挑战，波兰设法保持了稳定和增长。”

波兰希望中国能购买该国的一些国有资产，投资国债或修建大规模的基础设施。

官员表示，中国对波兰的银行业、采矿业、电力和交通业十分感兴趣。

图斯克说：“我们还讨论了中波在替代能源资源方面的合作。”（完）