温家宝：中国希望与波兰贸易额翻番

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华沙4月25日电---中国国务院总理温家宝周三在访问波兰时表示，中国希望在未来五年与波兰的贸易额翻一番。这也是25年来中国总理首次访问波兰。
温家宝同意与波兰总理图斯克一道解决缩小波兰与中国巨大贸易赤字的问题。2011年，中国与波兰间的贸易额为146亿欧元，其中波兰从中国进口额比其出口额高出10倍。
温家宝在与图斯克共同出席的联合新闻发布会上表示：“中方愿推动双边投资的平衡长远发展，并在未来五年实现双边贸易额的翻番。”
“近年来，面对国际金融危机和欧洲债务危机的挑战，波兰设法保持了稳定和增长。”
波兰希望中国能购买该国的一些国有资产，投资国债或修建大规模的基础设施。
官员表示，中国对波兰的银行业、采矿业、电力和交通业十分感兴趣。
图斯克说：“我们还讨论了中波在替代能源资源方面的合作。”（完）
--编译 靳怡雯;审校 王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。